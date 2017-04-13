Чемпионат России по футболу. 23-й тур. «Спартак» - «Зенит», 16 апреля 2017

В центральном матче 23-го тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» сыграет дома с «Зенитом». В пяти весенних матчах подопечные Массимо Карреры набрали 11 очков (3 победы и 2 ничьи), «Зенит» за этот период одержал две победы, два раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.



Расписание 23-го тура



15 апреля 2017 г., суббота



11:45 «Амкар» - «Уфа»

Главный судья - Владимир Москалев (Воронеж).

Результат матча 1-го круга в Уфе: 1:1



14:15 ЦСКА - «Ростов» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Матч рассудит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Результат матча 1-го круга в Ростове-на-Дону: 0:2



16:45 «Анжи» - «Крылья Советов»

Главный арбитр встречи - Алексей Николаев (Москва).

Результат матча 1-го круга в Самаре: 1:2



19:15 «Рубин» - «Краснодар» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Результат матча 1-го круга в Краснодаре: 0:1



16 апреля 2017 г., воскресенье



12:15 «Оренбург» - «Терек»

Главный судья - Алексей Еськов (Москва).

Результат матча 1-го круга в Грозном: 1:2



14:45 «Урал» - «Томь»

Матч рассудит Алексей Матюнин из Москваы.

Результат матча 1-го круга в Томске: 1:1



17:15 «Арсенал» - «Локомотив»

Главный арбитр встречи - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Результат матча 1-го круга в Москве: 1:1



19:15 «Спартак» - «Зенит» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный судья - Александр Егоров (Саранск).

Результат матча 1-го круга в Санкт-Петербурге: 2:4



Положение команд: «Спартак» - 51 очко, ЦСКА - 43, «Зенит» - 43, «Краснодар» - 35, «Терек» - 33, «Уфа» - 32, «Амкар» - 32, «Ростов» - 32, «Локомотив» - 31, «Рубин» - 28, «Урал» - 26, «Анжи» - 24, «Арсенал» - 18, «Крылья Советов» - 17, «Оренбург» - 16, «Томь» - 13.