Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Чемпионат России по футболу. 23-й тур. «Спартак» - «Зенит», 16 апреля 2017




В центральном матче 23-го тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» сыграет дома с «Зенитом». В пяти весенних матчах подопечные Массимо Карреры набрали 11 очков (3 победы и 2 ничьи), «Зенит» за этот период одержал две победы, два раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Расписание 23-го тура

15 апреля 2017 г., суббота

11:45 «Амкар» - «Уфа»
Главный судья - Владимир Москалев (Воронеж).
Результат матча 1-го круга в Уфе: 1:1

14:15 ЦСКА - «Ростов» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Матч рассудит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Результат матча 1-го круга в Ростове-на-Дону: 0:2

16:45 «Анжи» - «Крылья Советов»
Главный арбитр встречи - Алексей Николаев (Москва).
Результат матча 1-го круга в Самаре: 1:2

19:15 «Рубин» - «Краснодар» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный арбитр встречи - Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Результат матча 1-го круга в Краснодаре: 0:1

16 апреля 2017 г., воскресенье

12:15 «Оренбург» - «Терек»
Главный судья - Алексей Еськов (Москва).
Результат матча 1-го круга в Грозном: 1:2

14:45 «Урал» - «Томь»
Матч рассудит Алексей Матюнин из Москваы.
Результат матча 1-го круга в Томске: 1:1

17:15 «Арсенал» - «Локомотив»
Главный арбитр встречи - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Результат матча 1-го круга в Москве: 1:1

19:15 «Спартак» - «Зенит» (прямой эфир на «Матч ТВ»)
Главный судья - Александр Егоров (Саранск).
Результат матча 1-го круга в Санкт-Петербурге: 2:4

Положение команд: «Спартак» - 51 очко, ЦСКА - 43, «Зенит» - 43, «Краснодар» - 35, «Терек» - 33, «Уфа» - 32, «Амкар» - 32, «Ростов» - 32, «Локомотив» - 31, «Рубин» - 28, «Урал» - 26, «Анжи» - 24, «Арсенал» - 18, «Крылья Советов» - 17, «Оренбург» - 16, «Томь» - 13.



Поделиться:


Футбол | 13.04.2017
Теги: РФПЛ



Материалы по теме:
  • Чемпионат России по футболу 2016/17. 22-й тур
  • Чемпионат России по футболу 2016/17. 21-й тур
  • Чемпионат России по футболу 2016/17. 20-й тур
  • Чемпионат России по футболу 2016/17. 19-й тур
  • Чемпионат России по футболу 2016/17. 18-й тур
    •






    Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА

    Финал Кубка Гагарина 2017. Металлург Мг - СКА

    В финале Кубка Гагарина встретятся двухкратный обладатель трофея магнитогорский «Металлург» и питерский СКА, одержавший победу в 2015 году..

    20 самых посещаемых хоккейных клубов Европы в сезоне 2016/17

    Минское Динамо - самый посещаемый клуб КХЛ в сезоне 2016/17

    Первое место 16-й раз подряд занял швейцарский «Берн» со средней посещаемостью в 16399 зрителей. На самый посещаемый клуб, минское «Динамо», приходили в среднем по 13230 человек.

    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

    Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



    Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.












    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru