Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу 2016/2017

В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов сезона 2016/2017.



В квартет лучших этой весной попали два представителя Испании («Реал» и «Атлетико»), итальянский «Ювентус» и «Монако».



Напомним, в прошлом году «Атлетико» и «Реал» встречались в 1/2 финала, соответственно, с «Баварией» и «Манчестер Сити» и оказались сильнее по сумме двух встреч.



Результаты 1/4 финала:



«Атлетико» - «Лестер» - 1:0 дома и 1:1 в гостях

«Боруссия» Д - «Монако» - 2:3 и 1:3

«Бавария» - «Реал» - 1:2 и 2:4 д.в.

«Ювентус» - «Барселона» - 3:0 и 0:0



Год назад на стадии четвертьфинала было заброшено 20 мячей (по пять в каждой паре), на этот раз команды отличились 24 раза.



Встречи между полуфиналистами в двух последних розыгрышах ЛЧ:



- «Ювентус» встречался с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов в 2015 году и одержал общую победу (3:2).



- Туринцы два года назад играли с «Монако» в четвертьфинале и по сумме двух встреч (1:0 и 0:0) прошли дальше.



- «Атлетико» уступил «Реалу» в прошлогоднем финале на «Сан-Сиро» (1:1, 3:5 по пенальти).



Жеребьевка 1/2 финала главного клубного турнира Европы начнется 21 апреля в 13:00 по Москве и будет показана на телеканале «Матч ТВ». Отметим, что испанские клубы не будут разведены во время жеребьевки, каждая команда может сыграть против любой другой.



Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные - 9 и 10 мая 2017 года.



Итоги жеребьевки: «Реал» - «Атлетико», «Монако» - «Ювентус».