Чемпионат России по футболу 2016/17. Расписание матчей 24-го тура РФПЛ

В 24-м туре чемпионата России по футболу наибольший интерес вызовет не только субботний матч «Ростов» - «Спартак», но и встречи с участием ЦСКА и «Зенита», которые ведут на данный момент борьбу за серебряные медали. Стоит также обратить внимание на поединки с участием команд, которые продолжают борьбу за попадание в еврокубки.



Расписание матчей 24-го тура



21 апреля 2017 г., пятница



17:00 «Уфа» - ЦСКА (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Матч 1-го круга в Москве в середине октября завершился победой армейцев со счетом 1:0.



22 апреля 2017 г., суббота



14:00 «Зенит» - «Урал» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Алексей Еськов (Москва).

Результат матча 1-го круга в Екатеринбурге: 2:0.



16:30 «Ростов» - «Спартак» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Матч рассудит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Полгода назад в Москве «Спартак» переиграл соперника с минимальным счетом - 1:0.



16:30 «Локомотив» - «Амкар»

Судить встречу будет Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Матч в Перми в октябре прошлого года завершился нулевой ничьей.



19:00 «Терек» - «Анжи»

Главный судья - Роман Галимов (Улан-Удэ).

Результат матча 1-го круга в Каспийске: 0:0.



23 апреля 2017 г., воскресенье



12:00 «Томь» - «Оренбург»

Главный арбитр встречи - Сергей Карасев (Москва).

В 10-м туре в Оренбурге хозяева одержали победу со счетом 3:1.



14:30 «Крылья Советов» - «Рубин»

Судить встречу будет Владимир Москалев из Воронежа.

В Казани «Рубин» разгромил команду из Самары со счетом 3:0.



17:00 «Краснодар» - «Арсенал» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный судья - Алексей Матюнин (Москва).

Результат матча 1-го круга в Туле: 0:0.



Положение команд: «Спартак» - 54 очка, ЦСКА - 44, «Зенит» - 43, «Краснодар» - 38, «Локомотив» - 34, «Терек» - 33, «Уфа» - 33, «Амкар» - 33, «Ростов» - 33, «Урал» - 29, «Рубин» - 28, «Анжи» - 24, «Крылья Советов» - 20, «Оренбург» - 19, «Арсенал» - 18, «Томь» - 13.