В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка полуфинальной стадии футбольной Лиги Европы сезона 2016/2017.



В 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лион» (Франция), «Сельта» (Испания) и «Аякс» (Голландия). Отметим, что по сравнению с прошлой весной состав полуфиналистов полностью обновился. Год назад в четверку сильнейших попали «Шахтер», «Севилья», «Вильярреал» и «Ливерпуль».



Результаты 1/4 финала:



«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» - 1:1 дома и 1:2 (д.в.) в гостях

«Сельта» – «Генк» - 3:2 и 1:1

«Аякс» – «Шальке-04» - 2:0 и 2:3 (д.в.)

«Лион» – «Бешикташ» - 2:1 и 1:2 (7:6 пен.)



Интересно:



- Впервые за 12 лет полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без участия немецких клубов.



- Из четверки сильнейших ранее становился победителем турнира только амстердамский «Аякс».



- «Лион» попал в Лигу Европы после группового этапа Лиги чемпионов, «Аякс» уступил в раунде плей-офф ЛЧ.



- Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз вывел свой клуб в полуфинальную стадию еврокубковых турниров.



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы начнется 21 апреля в 14:00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».



Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные - 11 мая 2017 года.



Итоги жеребьевки: «Аякс» - «Лион», «Сельта» - «Манчестер Юнайтед».