В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка полуфинальной стадии футбольной Лиги Европы сезона 2016/2017.
В 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лион» (Франция), «Сельта» (Испания) и «Аякс» (Голландия). Отметим, что по сравнению с прошлой весной состав полуфиналистов полностью обновился. Год назад в четверку сильнейших попали «Шахтер», «Севилья», «Вильярреал» и «Ливерпуль».
Результаты 1/4 финала:
«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» - 1:1 дома и 1:2 (д.в.) в гостях
«Сельта» – «Генк» - 3:2 и 1:1
«Аякс» – «Шальке-04» - 2:0 и 2:3 (д.в.)
«Лион» – «Бешикташ» - 2:1 и 1:2 (7:6 пен.)
Интересно:
- Впервые за 12 лет полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без участия немецких клубов.
- Из четверки сильнейших ранее становился победителем турнира только амстердамский «Аякс».
- «Лион» попал в Лигу Европы после группового этапа Лиги чемпионов, «Аякс» уступил в раунде плей-офф ЛЧ.
- Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз вывел свой клуб в полуфинальную стадию еврокубковых турниров.
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы начнется 21 апреля в 14:00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».
Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные - 11 мая 2017 года.
Итоги жеребьевки: «Аякс» - «Лион», «Сельта» - «Манчестер Юнайтед».