Состав сборной России по футболу, которая примет участие в Кубке конфедераций с 17 июня по 2 июля 2017 года.



Окончательный состав станет известен ближе к началу турнира. 21 мая завершится чемпионат России и через несколько дней тренерский штаб национальной команды объявит список футболистов, которые будут готовиться к главному турниру года.



«Спортивное обозрение» составило свой список футболистов, которые сыграют на турнире.



Вратарь



Игорь Акинфеев (ЦСКА, 31 год)

Основной голкипер сборной на данный момент. Вратарь армейцев защищал ворота сборной в шести из семи играх под руководством Черчесова.

Многое будет зависеть от защитников, Акинфеев пропустил 5 мячей в двух матчах сборной и только два в семи играх РФПЛ.



Защитники



Виктор Васин (ЦСКА, 28 лет), Андрей Семенов («Терек», 27 лет), Федор Кудряшов («Ростов», 29 лет).

Можно смело сказать, что сборная будет играть в три центральных защитника. Судя по всему, эксперименты на эти позиции продолжатся в мае-июне.



Полузащитники



Денис Глушаков - 30 лет, Александр Самедов - 32 года (все - «Спартак»), Александр Головин - 20 лет, Алан Дзагоев - 26 лет, Марио Фернандес - 26 лет (все - ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит», 33 года), Алексей Миранчук («Локомотив», 21 год).

Места на краю обороны на данный момент забронированы за Жирковым (слева) и Фернандесом (справа).



Нападающие



Артем Дзюба («Зенит», 28 лет), Александр Бухаров («Ростов», 32 года), Федор Смолов («Краснодар», 27 лет).

Пока Дзюба болеет и делает нелицеприятные выпады в адрес болельщиков, его место удачно занимает Бухаров.