Центральным матчем очередного тура чемпионата России по футболу станет встреча в Москве, где ЦСКА на своем поле примет «Локомотив». Также стоит обратить внимание на поединок в Туле, где «Арсенал» попытается догнать «Крылья Советов».



Расписание матчей 25-го тура



25 апреля 2017 г., вторник



19:30 «Спартак» - «Урал» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха).

В октябре москвичи одержали победу в Екатеринбурге со счетом 1:0.



19:30 «Ростов» - «Уфа»

Матч рассудит Алексей Николаев из Москвы.

В первом круге команды поделили очки - 0:0.



26 апреля 2017 г., среда



17:00 «Оренбург» - «Зенит» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Осенью «Зенит» одержал победу с минимальным счетом - 1:0.



19:30 «Рубин» - «Терек»

Евгений Турбин из Москвы назначен главным судьей поединка.

Полгода назад «Терек» переиграл соперника со счетом 3:1.



19:30 «Арсенал» - «Крылья Советов»

Главный судья - Александр Егоров (Саранск).

Результат матча 1-го круга в Самаре: 1:1.



19:30 ЦСКА - «Локомотив» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Главный арбитр встречи - Сергей Карасев (Москва)

На своем стадионе железнодорожники переиграли армейцев - 1:0.



27 апреля 2017 г., четверг



17:00 «Амкар» - «Краснодар» (прямой эфир на «Матч ТВ»)

Матч рассудит из Алексей Сухой Люберец.

Результат матча 1-го круга - 1:0 в пользу «Краснодара».



19:30 «Анжи» - «Томь»

Главный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Анжи» разгромил в гостях «Томь» со счетом 3:0.



Положение команд: «Спартак» - 54 очка, ЦСКА - 47, «Зенит» - 46, «Краснодар» - 41, «Ростов» - 36, «Локомотив» - 35, «Амкар» - 34, «Терек» - 33, «Уфа» - 33, «Урал» - 29, «Рубин» - 29, «Анжи» - 27, «Оренбург» - 22, «Крылья Советов» - 21, «Арсенал» - 18, «Томь» - 13.