Сборная России по футболу свой первый матч на стартующем в середине июня Кубке конфедераций проведет против команды Новой Зеландии. Игра состоится 17 июня 2017 года в Санкт-Петербурге на новой арене футбольного клуба «Зенит».



Новая Зеландия в четвертый раз примет участие в Кубке конфедераций. До нынешнего розыгрыша новозеландцы ни разу не смогли преодолеть групповой раунд. Букмекеры принимают ставки на матчи Кубка конфедераций 2017, а на итоговую победу в турнире футболистов этой страны дают невероятный коэффициент - 360.00.



Результаты в Кубке наций ОФК 2016



Сборная Новой Зеландии примет участие в турнире в качестве прошлогоднего чемпиона Океании. Отборочный турнир проходил в мае-июне 2016 года в столице Папуа - Новой Гвинеи городе Порт-Морсби. Подопечные Энтони Хадсона выступая в группе В с командами из Соломоновых Островов, Фиджи и Вануату, одержали три победы в трех матчах и заняли в итоге первое место. В полуфинале Новая Зеландия с минимальным счетом обыграла Новую Каледонию, а в финальной игре в присутствии 13 тысяч зрителей в серии послематчевых пенальти (4:2, 0:0 - в основное время) переиграла хозяев турнира.



Участие в чемпионате мира 2018



Команда заняла первое место в своей группе на третьем этапе отбора к ЧМ-2018. Для поездки в Россию новозеландцам предстоит выиграть у победителя группы В, а затем оказаться сильнее в стыковых матчах с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире от Южной Америки.



Новая Зеландия на чемпионатах мира по футболу



На турнире 35-летней давности команда проиграла все три матча с разницей мячей 2-12 и в плей-офф не вышла. В 2010 году на чемпионате мира в ЮАР сборная этой страны оказалась единственной командой, которая никому не проиграла. Сыграв вничью на групповом этапе со Словакией (1:1), Италией (1:1) и Парагваем (0:0), она в итоге заняла третье место и отправилась домой.



Расписание матчей Кубка конфедераций 2017, результаты игр



История встреч между Россией и Новой Зеландией



Единственная встреча между сборными СССР и Новой Зеландии состоялась 19 июня 1982 года в рамках первого раунда чемпионата мира 1982 года. Матч в Малаге завершился победой наших футболистов со счетом 3:0. Отличились в той встрече Юрий Гаврилов (25-я минута), Олег Блохин (48-я минута) и Сергей Балтача (69-я минута).



Ведущие игроки



Больше всех матчей в нынешнем составе сборной провели нападающий индонезийского клуба «Борнео» Шейн Смелц (35 лет, 53 игры, 24 гола), форвард английского клуба «Лидс Юнайтед» Крис Вуд (25 лет, 47 матчей, 19 голов) и полузащитник клуба «Веллингтон Феникс» Майкл Макглинчи (30 лет, 42 матча, 4 гола).