Лига Европы УЕФА 2016/17. Финал. «Аякс» - «Манчестер Юнайтед»





24 мая в столице Швеции Стокгольме состоится финал второго по значимости клубного европейского турнира. В решающем матче встретятся амстердамский «Аякс» и «Манчестер Юнайтед».



4 матча в еврокубках провели между собой нынешние финалисты. Они ни разу не сыграли вничью, в обоих случаях, когда пересекались их дороги, обменивались победами, однако дальше неизменно проходил «МЮ». Это произошло в 1/32 финала Кубка УЕФА-1976/77 (0:1 в гостях и 2:0 дома) и в 1/16 финала Лиги Европы-2011/12 (2:0 в гостях и 1:2 дома).



10 встреч кряду не проигрывает «МЮ» в Лиге Европы (+7=3, мячи 17–4). В каждой из этих встреч команда Жозе Моуриньо открывала счет.



63 мяча было забито в основное и дополнительное время в 19 предыдущих финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы – начиная с розыгрыша-1997/98, в котором победитель впервые был определен в одном матче (до этого соперники проводили две встречи – дома и в гостях). Средняя результативность довольно высока – 3,32 гола за игру. При этом обладатели

трофея отличились 46 раз, финалисты – 17.



13 матчей подряд в Лиге Европы-2016/17 забивает «Манчестер Юнайтед». Ему не удалось распечатать ворота соперника только в самой первой игре – в гостях с «Фейеноордом» (0:1).



10 раз в истории этого еврокубка соперникам пришлось играть в финалах дополнительное время. В нем определились 4 обладателя трофея – «Ливерпуль»-2000/01 (5:4 с «Алавесом»), «Порту»-2002/03 (3:2 с «Селтиком»), «Шахтер»-2008/09 (2:1 с «Вердером») и «Атлетико»-2009/10 (2:1 с «Фулхэмом»). Еще в 6 случаях победитель турнира был выявлен в сериях пенальти – «Тоттенхэм»-1983/84 (4:3 с «Андерлехтом»), «Байер»-1987/88 (3:2 с «Эспаньолом»), «Шальке»-1996/97 (4:1 с «Интером»), «Галатасарай»-1999/00 (4:1 с «Арсеналом»), «Севилья»-2006/07 (3:1 с «Эспаньолом») и «Севилья»-2013/14 (4:2 с «Бенфикой»).



9‑м английским финалистом Кубка УЕФА/Лиги Европы стал «Манчестер Юнайтед». Пока у представителей этой страны положительный баланс – 7 титулов в 13 финалах. Чаще других побеждал в турнире «Ливерпуль» (3 раза из 4). Две победы из трех у «Тоттенхэма», по одной – у «Ипсвича» и «Челси». Еще 4 клуба свой единственный финал проиграли – «Арсенал», «Фулхэм», «Мидлсбро» и «Вулверхэмптон». А больше титулов, чем у англичан, лишь у испанцев (10) и итальянцев (9).



6 мячей забил в нынешнем турнире лучший бомбардир «Аякса», 19-летний датчанин Каспер Дольберг. У «МЮ» чаще всех отличались ныне травмированный Златан Ибрагимович и Генрих Мхитарян (по 5 голов).



5 раз победителем турнира становилась «Севилья», причем она ни разу не уступала в финалах. Все свои титулы испанский клуб завоевал за 11 розыгрышей – с сезона-2005/06 по сезон-2015/16. По 3 победы на счету «Ливерпуля» и итальянских «Интера» и «Ювентуса» (в пассиве всех трех этих команд есть и по одному неудачному финалу).



3 финала в течение календарного года успел сыграть «Манчестер Юнайтед» и во всех добивался победы: в Кубке Англии-2015/16 (2:1 над «Кристал Пэлас» в дополнительное время), Суперкубке Англии-2016 (2:1 над «Лестером») и Кубке лиги-2016/17 (3:2 над «Саутгемптоном»).



9 выходных дней будет у «Аякса» перед финалом – чемпионат Голландии завершился 14 мая. У «МЮ» на подготовку останется всего 2 дня: в заключительном туре Премьер-лиги 21 мая команда встречалась дома с «Кристал Пэлас».



7 голов пропустил «Аякс» в трех последних матчах Лиги Европы. Примечательно, что до этого за 11 встреч турнира голландский клуб позволил соперникам отличиться всего на один раз больше.



3 финала еврокубков было в тренерской карьере Жозе Моуриньо, и во всех его клубы одерживали победу. «Порту» выиграл Кубок УЕФА-2002/03 (3:2 в дополнительное время у «Селтика») и Лигу чемпионов-2003/04 (3:0 у «Монако»), «Интер» – Лигу чемпионов-2009/10 (2:0 у «Баварии»).



2‑й раз решающий поединок турнира пройдет в Швеции. В Кубке УЕФА-2003/04 «Валенсия» со счетом 2:0 в Гетеборге обыграла «Марсель».



1 выигрыш этого турнира есть у «Аякса». В финале Кубка УЕФА-1991/92 он оказался сильнее «Торино» благодаря результативной игре на выезде (2:2 в гостях и 0:0 дома). У голландских клубов положительный баланс в финалах – 4 из 6. Побеждали «Фейеноорд» (дважды), «Аякс» и ПСВ, уступали по разу АЗ и «Твенте».









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Футбол | 24.05.2017

Аякс, Манчестер Юнайтед Теги: Лига Европы









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