Чемпионат России по футболу в высшем дивизионе, который проводит Российская футбольная Премьер-лига, начнется в июле 2017 года и завершится в мае 2018 года.



Формула проведения турнира останется прежней - каждая из 16 команд проведет по 30 матчей. В результате будущей весной определится чемпион и участники еврокубков, а также команды, которые покинут высший дивизион. Клубы, занявшие 15-е и 16-е места, автоматически отправятся в низшую лигу, а коллективы, занявшие в итоге 13-е и 14-е места, сыграют с третьей и четвертой командами ФНЛ.



Состав Премьер-лиги: «Спартак» (1-е место в сезоне 2016/17), ЦСКА (2-е), «Зенит» (3-е), «Краснодар» (4-е), «Терек» (5-е), «Ростов» (6-е), Уфа» (7-е), «Локомотив» (8-е), «Рубин» (9-е), «Амкар» (10-е), «Урал» (11-е), «Анжи» (12-е), «Динамо» (1-е место в ФНЛ), «Тосно» (2-е место в ФНЛ).



Еще два участника определятся в матчах между «Арсеналом» и красноярским «Енисеем», а также в противостоянии «Оренбурга» и «СКА-Хабаровск».



Расписание матчей/Календарь игр чемпионата России по футболу (РФПЛ) в сезоне-2017/2018:



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