Чемпионат Англии по футболу 2017/18. Расписание матчей

Чемпионат Англии по футболу (Премьер-лига) сезона-2017/2018 начнется в середине августа 2017 года и завершится в мае 2018 года.



В чемпионате примут участие 20 команд: «Челси» (1-е место в чемпионате-2016/17), «Тоттенхэм Хотспур» (2-е), «Манчестер Сити» (3-е), «Ливерпуль» (4-е), «Арсенал» (5-е), «Манчестер Юнайтед» (6-е), «Эвертон» (7-е), «Саутгемптон» (8-е), «Борнмут» (9-е), «Вест Бромвич» (10-е), «Вест Хэм Юнайтед» (11-е), «Лестер» (12-е), «Сток Сити» (13-е), «Кристал Пэлас» (14-е), «Суонси» (15-е), «Бернли» (16-е), «Уотфорд» (17-е), «Ньюкасл» (1-е место в Чемпионшипе), «Брайтон» (2-е место в Чемпионшипе), «Хаддерсфилд» (5-е место в Чемпионшипе, победитель плей-офф).



Участники еврокубков:



Лига чемпионов: «Челси» (групповой раунд), «Тоттенхэм» (групповой раунд), «Манчестер Сити» (групповой раунд), «Манчестер Юнайтед» (групповой раунд, как победитель Лиги Европы), «Ливерпуль» (4-й отборочный раунд).



Лига Европы: «Арсенал» (групповой раунд), «Эвертон» (3-й отборочный раунд).



Расписание матчей/Календарь игр чемпионата Англии по футболу (Премьер-лига) в сезоне-2017/2018:



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