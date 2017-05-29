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Чемпионат Англии по футболу 2017/18. Расписание матчей







Чемпионат Англии по футболу (Премьер-лига) сезона-2017/2018 начнется в середине августа 2017 года и завершится в мае 2018 года.

В чемпионате примут участие 20 команд: «Челси» (1-е место в чемпионате-2016/17), «Тоттенхэм Хотспур» (2-е), «Манчестер Сити» (3-е), «Ливерпуль» (4-е), «Арсенал» (5-е), «Манчестер Юнайтед» (6-е), «Эвертон» (7-е), «Саутгемптон» (8-е), «Борнмут» (9-е), «Вест Бромвич» (10-е), «Вест Хэм Юнайтед» (11-е), «Лестер» (12-е), «Сток Сити» (13-е), «Кристал Пэлас» (14-е), «Суонси» (15-е), «Бернли» (16-е), «Уотфорд» (17-е), «Ньюкасл» (1-е место в Чемпионшипе), «Брайтон» (2-е место в Чемпионшипе),  «Хаддерсфилд» (5-е место в Чемпионшипе, победитель плей-офф).

Участники еврокубков:

Лига чемпионов: «Челси» (групповой раунд), «Тоттенхэм» (групповой раунд), «Манчестер Сити» (групповой раунд), «Манчестер Юнайтед» (групповой раунд, как победитель Лиги Европы), «Ливерпуль» (4-й отборочный раунд).

Лига Европы: «Арсенал» (групповой раунд), «Эвертон» (3-й отборочный раунд).

Расписание матчей/Календарь игр чемпионата Англии по футболу (Премьер-лига) в сезоне-2017/2018:

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Футбол | 29.05.2017
Теги: Английская премьер-лига


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