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Футбол. Лига чемпионов УЕФА-2017/18: расписание матчей







Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2017/18 начнется 12 сентября и завершится 6 декабря 2017 года. 

После того как завершились чемпионаты в ведущих европейских странах, стали известны 22 из 32-х участников группового этапа. Автоматически в осеннюю стадию попали победители чемпионатов, занимающих места с 1-го по 12-е в таблице коэффициентов УЕФА. Также заветные путевки получили серебряные призеры стран из первой шестерки и три бронзовых призера из Испании, Германии и Англии. «Манчестер Юнайтед» стал участником ЛЧ в качестве победителя Лиги Европы.

Испания: «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (Мадрид)
Германия: «Бавария» (Мюнхен), «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд)
Англия: «Челси» (Лондон), «Тоттенхэм» (Лондон), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»
Италия: «Ювентус» (Турин), «Рома»
Португалия: «Бенфика» (Лиссабон), «Порту»
Франция: «Монако», «Пари Сен-Жермен» (Париж)
Россия: «Спартак» (Москва)
Украина: «Шахтер» (Донецк)
Бельгия: «Андерлехт» (Брюссель)
Голландия: «Фейеноорд» (Роттердам)
Турция: «Бешикташ» (Стамбул)
Швейцария: «Базель»

Московский ЦСКА начнет свое выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Игры данного этапа состоятся 25 июля и 2 августа, а проведение раунда плей-офф намечено на 15 и 23 августа.

Сроки проведения первых двух раундов: первый квалификационный раунд (27 июня – 5 июля), второй (11 – 19 июля).

Жеребьевка группового этапа состоится 24 августа в Монако.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая 2018 на стадионе «Олимпийский».





Футбол | Вчера, 08:48
Теги: Лига чемпионов


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