Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2017/18 начнется 12 сентября и завершится 6 декабря 2017 года.



После того как завершились чемпионаты в ведущих европейских странах, стали известны 22 из 32-х участников группового этапа. Автоматически в осеннюю стадию попали победители чемпионатов, занимающих места с 1-го по 12-е в таблице коэффициентов УЕФА. Также заветные путевки получили серебряные призеры стран из первой шестерки и три бронзовых призера из Испании, Германии и Англии. «Манчестер Юнайтед» стал участником ЛЧ в качестве победителя Лиги Европы.



Испания: «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (Мадрид)

Германия: «Бавария» (Мюнхен), «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд)

Англия: «Челси» (Лондон), «Тоттенхэм» (Лондон), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»

Италия: «Ювентус» (Турин), «Рома»

Португалия: «Бенфика» (Лиссабон), «Порту»

Франция: «Монако», «Пари Сен-Жермен» (Париж)

Россия: «Спартак» (Москва)

Украина: «Шахтер» (Донецк)

Бельгия: «Андерлехт» (Брюссель)

Голландия: «Фейеноорд» (Роттердам)

Турция: «Бешикташ» (Стамбул)

Швейцария: «Базель»



Московский ЦСКА начнет свое выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Игры данного этапа состоятся 25 июля и 2 августа, а проведение раунда плей-офф намечено на 15 и 23 августа.



Сроки проведения первых двух раундов: первый квалификационный раунд (27 июня – 5 июля), второй (11 – 19 июля).



Жеребьевка группового этапа состоится 24 августа в Монако.



Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая 2018 на стадионе «Олимпийский».