87-й чемпионат Испании по футболу (Премера) сезона-2017/2018 начнется 19 августа 2017 года и завершится 13 мая 2018 года.



В чемпионате примут участие 20 команд, представляющие 17 городов: «Реал» (1-е место в чемпионате-2016/17), «Барселона» (2-е), «Атлетико» (3-е), «Севилья» (4-е), «Вильярреал» (5-е), «Реал Сосьедад» (6-е), «Атлетик» (7-е), «Эспаньол» (8-е), «Алавес» (9-е), «Эйбар» (10-е), «Малага» (11-е), «Валенсия» (12-е), «Сельта» (13-е), «Лас-Пальмас» (14-е), «Бетис» (15-е), «Депортиво» (16-е), «Леганес» (17-е), «Леванте» (1-е место в Сегунде).



Оставшиеся два участник определятся после завершения второго по значимости чемпионата Испании.



Покинули Примеру по итогам сезона 2016/17 «Спортинг Хихон», «Осасуна» и «Гранада».



Участники еврокубков



Лига чемпионов: «Реал» (групповой этап), «Барселона» (групповой этап), «Атлетик» (групповой этап), «Севилья» (раунд плей-офф).



Лига Европы: «Вильярреал» (групповой этап), «Эвертон» (3-й квалификационный раунд).



Интересно



Три самых вместительных стадиона: «Камп Ноу» (99354 зрителя, «Барселона»), «Сантьяго Бернабеу» (85454 зрителя, «Реал», «Месталья» (55000 зрителей, «Валенсия»).



Лидеры по завоеванным титулам: «Реал» - 33, «Барселона» - 24, «Атлетико» - 10.



Лучшие бомбардиры в истории чемпионата Испании: Лионель Месси - 349 голов, Криштиану Роналду - 285, Тельмо Сарра - 251.



Расписание матчей/Календарь игр чемпионата Испании по футболу (Примера) в сезоне-2017/2018:



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