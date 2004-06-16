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Кубок конфедераций. Россия - Португалия. 21 июня 2017




Свой второй матч в рамках Кубка конфедераций 2017 сборная России проведет против победителя Евро-2016 команды Португалии. Встреча состоится в Москве на «Открытие Арене» 21 июня в 18:00.

Расписание матчей Кубка конфедераций 2017

Португалия впервые станет участником Кубка конфедераций, который проводится Международной федерацией футбола с 1997 года.

Участие Португалии в Евро-2016

Год назад Португалия, сыграв три матча вничью с Исландией (1:1), Австрией (0:0) и Венгрией (3:3), заняла третье место в группе F. В четвертьфинале турнира в дополнительное время подопечные Фернанду Сантуша обыграли Хорватию (1:0), а в полуфинале только в серии послематчевых пенальти оказались сильнее поляков (1:1, 5:3 пен.). В решающем поединке на «Стад де Франс» португальцы одержали победу над хозяевами чемпионата. Единственный мяч на 109-й минуте забил форвард «Лилля» Эдер.

Участие в отборе к чемпионату мира 2018

Сборная Португалии после шести матчей набрала 15 очков и занимает второе место в группе В, уступая три очка Швейцарии. Отборочный турнир команда начала с поражения от лидера группы (0:2), а затем одержала пять побед подряд - над Андоррой (6:0), Фарерскими островами (6:0), Латвией (4:1, 3:0) и Венгрией (3:0).

История встреч между Россией и Португалией

Российские футболисты встречались между собой шесть раз, одержали две победы и потерпели три поражения. Встреча в Москве в отборе к ЧМ-2006 завершилась нулевой ничьей.

16.06.2004 ЧЕ (Лиссабон) Португалия - Россия - 2:0
13.10.2004 ЧМ (Лиссабон) Португалия - Россия - 7:1
07.09.2005 ЧМ (Москва) Россия - Португалия - 0:0
12.10.2012 ЧМ (Москва) Россия - Португалия - 1:0
07.06.2013 ЧМ (Лиссабон) Португалия - Россия - 1:0
14.11.2015 ТМ (Краснодар) Россия - Португалия - 1:0

Состав сборной России на Кубок конфедераций 2017

Состав сборной Португалии на КК-2017

В России не выступит автор «золотого гола» Евро-2016 Эдер, зато в составе присутствует главная звезда португальцев и мадридского «Реала» - Криштиану Роналду.

Ориентировочный состав: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Фонте, Седрик, Карвалью, Моутинью, Жоао Мариу, Нани, Роналду, Андре Силва.

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    17.06, 18:00 Россия - Новая Зеландия
    21.06, 18:00 Россия - Португалия
    24.06, 18:00 Мексика - Россия

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