Кубок конфедераций 2017. Россия - Мексика





В заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 сборная России встретится с командой Мексики. Игра пройдет в Казани 24 июня. Начало встречи - в 18:00 по московскому времени.



Сборная Мексики является старожилом турнира - трехцветные в седьмой раз принимают участие в Кубке конфедераций и сравнялись по этому показателю с бразильцами. Которые, напомним, неудачно выступили в Кубке Америки в 2015 году и на этот раз не приехали.



Единственную победу на Кубке конфедераций Мексика одержала на домашнем турнире в 1999 году. В финале на стадионе «Ацтека» в присутствии 110 тысяч зрителей мексиканцы переиграли Бразилию со счетом 4:3.



В 1995 году Мексика финишировала на третьем месте, а в 2005 году в Германии уступила в матче за бронзу хозяевам турнира.



Участие Мексики в Золотом кубке КОНКАКАФ-2015



Два года назад сборная Мексики стартовала с разгрома Кубы (6:0), сыграла вничью с Гватемалой (0:0) и Тринидад и Тобаго (4:4) и заняла второе место в группе С. В четвертьфинале подопечные Мигеля Эрреры с минимальным счетом обыграли Коста-Рику (1:0), а в полуфинале одержали волевую победу над Панамой (2:1), забив оба мяча с пенальти. В решающем поединке, который состоялся в Филадельфии, Мексика победила Ямайку со счетом 3:1.



Участие в отборе к чемпионату мира 2018



Сборная Мексики в 5-м отборочном раунде набрала 14 очков (4 победы и 2 ничьи) и лидирует в группе, опережая Коста-Рику (11 очков), США (8 очков) и Панаму (7 очков). Напомним, напрямую путевки в финальную часть ЧМ-2018 получат первые три команды, а четвертая проведет стыковые матчи с представителем Азиатской группы.



Состав сборной России на Кубок конфедераций 2017



Состав сборной Мексики на КК-2017



Лидером нынешней сборной Мексики по праву считается 30-летний полузащитник «ПСВ» Андрес Гуардадо. В 2015 году на Кубке КОНКАКАФ Гуардадо отличился шесть раз, что позволило ему стать вторым бомбардиром турнира.



Ориентировочный состав: Гильермо Очоа, Нестор Араухо, Диего Рейес, Освальдо Аланис, Мигель Лаюн, Эктор Эррера, Хонатан дос Сантос, Андрес Гуардадо, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес.



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