Спортивное обозрение
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Кубок конфедераций 2017. Россия - Мексика




В заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 сборная России встретится с командой Мексики. Игра пройдет в Казани 24 июня. Начало встречи - в 18:00 по московскому времени.

Сборная Мексики является старожилом турнира - трехцветные в седьмой раз принимают участие в Кубке конфедераций и сравнялись по этому показателю с бразильцами. Которые, напомним, неудачно выступили в Кубке Америки в 2015 году и на этот раз не приехали.

Единственную победу на Кубке конфедераций Мексика одержала на домашнем турнире в 1999 году. В финале на стадионе «Ацтека» в присутствии 110 тысяч зрителей мексиканцы переиграли Бразилию со счетом 4:3.

В 1995 году Мексика финишировала на третьем месте, а в 2005 году в Германии уступила в матче за бронзу хозяевам турнира.

Участие Мексики в Золотом кубке КОНКАКАФ-2015

Два года назад сборная Мексики стартовала с разгрома Кубы (6:0), сыграла вничью с Гватемалой (0:0) и Тринидад и Тобаго (4:4) и заняла второе место в группе С. В четвертьфинале подопечные Мигеля Эрреры с минимальным счетом обыграли Коста-Рику (1:0), а в полуфинале одержали волевую победу над Панамой (2:1), забив оба мяча с пенальти. В решающем поединке, который состоялся в Филадельфии, Мексика победила Ямайку со счетом 3:1.

Участие в отборе к чемпионату мира 2018

Сборная Мексики в 5-м отборочном раунде набрала 14 очков (4 победы и 2 ничьи) и лидирует в группе, опережая Коста-Рику (11 очков), США (8 очков) и Панаму (7 очков). Напомним, напрямую путевки в финальную часть ЧМ-2018 получат первые три команды, а четвертая проведет стыковые матчи с представителем Азиатской группы.

Состав сборной России на Кубок конфедераций 2017

Состав сборной Мексики на КК-2017

Лидером нынешней сборной Мексики по праву считается 30-летний полузащитник «ПСВ» Андрес Гуардадо. В 2015 году на Кубке КОНКАКАФ Гуардадо отличился шесть раз, что позволило ему стать вторым бомбардиром турнира.

Ориентировочный состав: Гильермо Очоа, Нестор Араухо, Диего Рейес, Освальдо Аланис, Мигель Лаюн, Эктор Эррера, Хонатан дос Сантос, Андрес Гуардадо, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес.

Поделитесь материалом с друзьями:







Материалы по теме:
  • Кубок конфедераций 2017. Россия - Португалия
  • Кубок конфедераций-2017 в России: цифры и факты
  • Кубок конфедераций 2017. Россия - Новая Зеландия
  • Cостав сборной России на Кубок конфедераций 2017
  • Кубок конфедераций 2017. Расписание матчей
    •




    Кубок конфедераций-2017 в России: цифры и факты

    Кубок конфедераций-2017 в России: цифры и факты

    Кубок конфедераций 2017 - 8 участников, 16 матчей, 184 футболиста, 4 города, 4 стадиона, 36 судей, 68000 зрительских мест.

    7 фотографий знаменитых российских спортсменов в детстве и сейчас

    Мария Шарапова

    «Спортивное обозрение» предлагает посмотреть, как выглядели известные российские спортсмены в детстве и как сейчас.

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. «Реал» - «Ювентус»

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. Реал - Ювентус

    В Кардиффе на стадионе «Миллениум» пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА. В матче, который определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

    Формула-1. Гран-при России 2017



    С 28 по 30 апреля 2017 года в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

    Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА

    Финал Кубка Гагарина 2017. Металлург Мг - СКА

    В финале Кубка Гагарина встретятся двухкратный обладатель трофея магнитогорский «Металлург» и питерский СКА, одержавший победу в 2015 году..






    Программа передач Матч ТВ





    Расписание матчей cборной России
    на Кубке конфедераций 2017

    17.06, 18:00 Россия - Новая Зеландия
    21.06, 18:00 Россия - Португалия
    24.06, 18:00 Мексика - Россия

    Полное расписание всех матчей






    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru