Итальянское первенство по футболу (Серия А) начнется в августе 2017 года и завершится в мае 2018 года.



В чемпионате Италии 2017/2018 примут участие 20 команд: «Ювентус» (1-е место в сезоне-2016/17), «Рома» (2-е), «Наполи» (3-е), «Аталанта» (4-е), «Лацио» (5-е), «Милан» (6-е), «Интер» (7-е), «Фиорентина» (8-е), «Торино» (9-е), «Сампдория» (10-е), «Кальяри» (11-е), «Сассуоло» (12-е), «Удинезе» (13-е), «Кьево» (14-е), «Болонья» (15-е), «Дженоа» (16-е), «Кротоне» (17-е), СПАЛ (1-е место в Серии В), «Верона» (2-е место в Серии В), «Беневенто» (5-е место в Серии В, победитель плей-офф).



СПАЛ из итальянского города Феррара вышел в высший дивизион спустя 49 лет, «Верона» вернулась в элиту спустя год, а «Беневенто» впервые в своей истории попал в число участников Серии А.



Участники еврокубков:



Лига чемпионов: «Ювентус» (групповой раунд), «Рома» (групповой раунд), «Наполи» (раунд плей-офф).



Лига Европы: Аталанта» (групповой раунд), «Лацио» (групповой раунд), «Милан» (3-й отборочный раунд).



Чемпионат России по футболу 2017/2018



Расписание матчей/Календарь игр чемпионата Италии по футболу (Серия А) в сезоне-2017/2018:



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