Участники финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018





Сборная России как страна-хозяйка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года освобождена от отборочных матчей. Остальные участники (31 команда) будут определены по результатам отборочных матчей.



На 6 октября путевки в Россию получили следующие сборные:



Европа



Англия

Англичане 14 раз участвовали в финальных турнирах и один раз (1966) становились чемпионами.



Бельгия

Лучший результат команда показала в Мексике в 1986 году (4-е место). Всего попадала в финальную стадию 13 раз.



Германия

Четырехкратные чемпионы мира по футболу. Немцы выигрывали золотые медали в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.



Испания

«Красная фурия» в 15-й раз в своей истории вышла в финальную часть чемпионатов мира.



Полное расписание матчей финального турнира ЧМ-2018



Южная Америка



Бразилия

Пятикратный чемпион мира по футболу. Примет участие в 21-м мировом первенстве подряд.



Азия



Иран

Команда ни разу не преодолевала групповой раунд финальных турниров.



Япония

Сборная Японии шесть раз становилась участником ЧМ и два раза (2002, 2010) выходила в 1/8 финала.



Южная Корея

Корейские футболисты заняли 4-е место на домашнем турнире 2002 года. Всего 10 раз попадали в финальную стадию.



Саудовская Аравия

Сыграет на мировых первенствах в пятый раз. Лучший результат (выход в 1/8 финала) был показан в 1994 году.



Северная и Центральная Америка



Мексика

Сборная Мексики дважды (1970, 1986) выходила в четвертьфинал чемпионатов мира по футболу.







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Рубрика: Футбол | 6.10.2017



