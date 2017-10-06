Участники финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018

Сборная России как страна-хозяйка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года освобождена от отборочных матчей. Остальные участники (31 команда) будут определены по результатам отборочных матчей.
На 6 октября путевки в Россию получили следующие сборные:
Европа
Англия
Англичане 14 раз участвовали в финальных турнирах и один раз (1966) становились чемпионами.
Бельгия
Лучший результат команда показала в Мексике в 1986 году (4-е место). Всего попадала в финальную стадию 13 раз.
Германия
Четырехкратные чемпионы мира по футболу. Немцы выигрывали золотые медали в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.
Испания
«Красная фурия» в 15-й раз в своей истории вышла в финальную часть чемпионатов мира.
Полное расписание матчей финального турнира ЧМ-2018
Южная Америка
Бразилия
Пятикратный чемпион мира по футболу. Примет участие в 21-м мировом первенстве подряд.
Азия
Иран
Команда ни разу не преодолевала групповой раунд финальных турниров.
Япония
Сборная Японии шесть раз становилась участником ЧМ и два раза (2002, 2010) выходила в 1/8 финала.
Южная Корея
Корейские футболисты заняли 4-е место на домашнем турнире 2002 года. Всего 10 раз попадали в финальную стадию.
Саудовская Аравия
Сыграет на мировых первенствах в пятый раз. Лучший результат (выход в 1/8 финала) был показан в 1994 году.
Северная и Центральная Америка
Мексика
Сборная Мексики дважды (1970, 1986) выходила в четвертьфинал чемпионатов мира по футболу.