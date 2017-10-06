Спортивное обозрение ЧМ-2018 по футболу | Олимпиада 2018 | Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Участники финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018




Сборная России как страна-хозяйка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года освобождена от отборочных матчей. Остальные участники (31 команда) будут определены по результатам отборочных матчей.

На 6 октября путевки в Россию получили следующие сборные:

Европа

Англия
Англичане 14 раз участвовали в финальных турнирах и один раз (1966) становились чемпионами.

Бельгия
Лучший результат команда показала в Мексике в 1986 году (4-е место). Всего попадала в финальную стадию 13 раз.

Германия
Четырехкратные чемпионы мира по футболу. Немцы выигрывали золотые медали в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.

Испания
«Красная фурия» в 15-й раз в своей истории вышла в финальную часть чемпионатов мира.

Полное расписание матчей финального турнира ЧМ-2018

Южная Америка

Бразилия
Пятикратный чемпион мира по футболу. Примет участие в 21-м мировом первенстве подряд.

Азия

Иран
Команда ни разу не преодолевала групповой раунд финальных турниров.

Япония
Сборная Японии шесть раз становилась участником ЧМ и два раза (2002, 2010) выходила в 1/8 финала.

Южная Корея
Корейские футболисты заняли 4-е место на домашнем турнире 2002 года. Всего 10 раз попадали в финальную стадию.

Саудовская Аравия
Сыграет на мировых первенствах в пятый раз. Лучший результат (выход в 1/8 финала) был показан в 1994 году.

Северная и Центральная Америка

Мексика
Сборная Мексики дважды (1970, 1986) выходила в четвертьфинал чемпионатов мира по футболу.









Рубрика: Футбол | 6.10.2017




Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами



В хоккее выбитые зубы привычное дело, особенно для тех хоккеистов, кто не чурается борьбы.

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

10 самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ в сезоне 2017/2018

Самые дорогие российские хоккеисты в сезоне 2017-2018

Список самых высокооплачиваемых российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, возглавляет форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Открытое письмо Ларионова в журнале «Огонек»



В октябре 1988-го года форвард ЦСКА Игорь Ларионов написал открытое письмо, обратившись к тренеру Виктору Тихонову через журнал «Огонек».

7 фотографий знаменитых российских спортсменов в детстве и сейчас

Мария Шарапова

«Спортивное обозрение» предлагает посмотреть, как выглядели известные российские спортсмены в детстве и как сейчас.












© 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru