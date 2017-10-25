Чемпионат мира по футболу 2018 в России





В 2018 году все внимание любителей спорта будет приковано к России. С 14 июня по 15 июля в 11 городах нашей страны пройдет чемпионат мира по футболу.



Россия впервые получали право проведения мирового первенства. ФИФА огласила имя победителя в начале декабря 2010 года. Наша страна набрала во втором туре 13 голосов и почти в два раза опередила совместную заявку Испании и Португалии.





Участники чемпионата мира по футболу 2018



В турнире примут участие 32 сборные, разделенные на 8 групп. На сегодняшний день путевки в финальную часть получили 23 команды.



Визитные карточки участников



Европа

Англия, Бельгия, Германия, Исландия, Испания, Польша, Португалия, Сербия, Франция.



Южная Америка

Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай.



Азия

Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.



Северная и Центральная Америка

Коста-Рика, Мексика, Панама.



Африка

Египет, Нигерия.



Напомним, сборная России на правах хозяйки-организатора освобождена от отборочных игр.



Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу пройдет в Кремле 1 декабря 2017 года.









Где пройдут матчи мирового первенства



7 матчей

Москва («Лужники», 81 000)

Санкт-Петербург («Санкт-Петербург», 69 000)



6 матчей

Казань («Казань Арена», 45 000)

Нижний Новгород («Нижний Новгород», 45 000)

Самара («Самара Арена», 45 000)

Сочи («Фишт», 44 000)



5 матчей

Москва («Спартак», 45 000)

Ростов-на-Дону («Ростов Арена», 43 000)



4 матча

Екатеринбург («Екатеринбруг Арена», 35 000)

Волгоргад («Волгоград Арена», 45 000)

Калининград («Калининград», 35 000)

Саранск («Мордовия Арена», 45 000)





Расписание сборной России на групповом этапе



Полное расписание ЧМ-2018



14 июня, четверг

18:00 Россия - А2

Церемония открытия и первый матч ЧМ-2018 по футболу пройдет в Москве на реконструированном к турниру стадионе «Лужники».



19 июня, вторник

21:00 Россия - А3

Вторую встречу в группе российская команда проведет в Санкт-Петербурге.



25 июня, понедельник

17:00 А4 - Россия (Самара)

Заключительная игра россиян на предварительном этапе пройдет в Самаре.



Кто из футболистов сыграет на чемпионате мира? Состав сборной России станет известен перед началом турнира, но основной костяк национальной команды определен уже сейчас.





Турнирные таблицы



Группа A

И В Н П М О 1 - 0 0 0 0 0-0 0 2 - 0 0 0 0 0-0 0 3 - 0 0 0 0 0-0 0 4 - 0 0 0 0 0-0 0

Группа B

И В Н П М О 1 - 0 0 0 0 0-0 0 2 - 0 0 0 0 0-0 0 3 - 0 0 0 0 0-0 0 4 - 0 0 0 0 0-0 0

Группа C

И В Н П М О 1 - 0 0 0 0 0-0 0 2 - 0 0 0 0 0-0 0 3 - 0 0 0 0 0-0 0 4 - 0 0 0 0 0-0 0

Группа D

И В Н П М О 1 - 0 0 0 0 0-0 0 2 - 0 0 0 0 0-0 0 3 - 0 0 0 0 0-0 0 4 - 0 0 0 0 0-0 0

Группа E

И В Н П М О 1 - 0 0 0 0 0-0 0 2 - 0 0 0 0 0-0 0 3 - 0 0 0 0 0-0 0 4 - 0 0 0 0 0-0 0

Группа F

И В Н П М О 1 - 0 0 0 0 0-0 0 2 - 0 0 0 0 0-0 0 3 - 0 0 0 0 0-0 0 4 - 0 0 0 0 0-0 0

Группа G

И В Н П М О 1 - 0 0 0 0 0-0 0 2 - 0 0 0 0 0-0 0 3 - 0 0 0 0 0-0 0 4 - 0 0 0 0 0-0 0

Группа H

И В Н П М О 1 - 0 0 0 0 0-0 0 2 - 0 0 0 0 0-0 0 3 - 0 0 0 0 0-0 0 4 - 0 0 0 0 0-0 0











Талисман чемпионата мира по футболу 2018



22 октября 2016 года стало известно, что официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года стал Волк по кличке Забивака.





Где пройдет финал



Решающая игра 21-го чемпионата мира по футболу 2018 состоится на стадионе «Лужники». Сильнейшая команда планеты станет известна 15 июля.



Также «Лужники» примут 4 матча группового этапа, встречу 1/8 финала, одну из полуфинальных игр и финальный поединок.