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Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018




Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018

В пятницу 1 декабря 2017 года в Кремле пройдет жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу. Напомним, сам турнир состоится будущим летом в 11 российских городах. Первый матч пройдет 14 июня в Москве, а завершится мировое первенство финальным поединком 15 июля 2018 года.

Перед жеребьевкой 32 финалиста будут распределены по 4 корзинам. В первую попали Россия и семь команд с самым высоким рейтингом, который Международная федерация футбола опубликовала в октябре этого года. Хозяева мундиаля автоматически получили место в группе А.

Компанию россиянам составили Германия (1631 балл), Бразилия (1619), Португалия (1446), Аргентина (1445), Бельгия (1333), Польша (1323) и Франция (1226). Со 100-процентной вероятностью можно утверждать, что российская сборная не встретится с этими командами на групповом этапе.

Стоит отметить, что Россия попала в первую корзину как страна-организатор. Октябрьский рейтинг нашей сборной составляет всего 563 балла - наименьший среди всех финалистов ЧМ-2018. Если бы турнир проводился в другой стране, то сборная России оказалась бы в конце четвертой корзины. Или, что более вероятно, пропустила бы турнир вовсе.

Напомним, наши футболисты сыграют на групповом этапе в Москве (14 июня), Санкт-Петербурге (19 июня) и Самаре (25 июня).

Во 2-ю корзину точно попали Испания, Англия, Колумбия, Мексика и Уругвай, в 3-ю – Иран и Египет, в 4-ю – Панама, Южная Корея и Саудовская Аравия.

На момент написания материала известны 23 участника финальной стадии. Остальные 9 счастливчиков станут известны после стыковых матчей, которые пройдут в середине ноября.

Принципы распределения команд по время жеребьевки останутся прежними. Представители одной и той же конфедерации (за исключением членов УЕФА) не смогут попасть в одну группу.

Итоги жеребьевки и полное расписание матчей чемпионата мира по футболу смотрите в нашем специальном разделе.









Рубрика: Футбол | 6.11.2017




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