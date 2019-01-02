Искусственный газон для спортивных площадок









Искусственный газон получил в наше время широкое применение не только на дворовых площадках и в ландшафтном дизайне, но и в различных видах спорта. Преимущества такого покрытия очевидны - на нем можно играть круглый год.



Покрытие из синтетического волокна обладает также следующими преимуществами: несложный монтаж и укладка, долговечность, небольшие вложения на обслуживание (по сравнению с естественным покрытием), высокая износостойкость (до 30 тысяч циклов) и экологичность.



Стоит обратить внимание, поскольку такое покрытие устойчиво к ультрафиолетовому излучению, трава не выцветает и сохраняет прекрасный внешний вид в течение долгого времени. Такой газон не боится осадков, мгновенно пропускает воду и быстро высыхает.



Такой газон имеет естественный вид и практически неотличим от натуральной травы.



В некоторых видах спорта, например в футболе, такое покрытие позволяет заниматься этим видом спорта в странах с холодным климатом. Без новых технологий было бы сложно себе представить взлет в последние годы сборной Исландии, которая в 2016 году вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, а два года спустя пробилась в финальную стадию мирового первенства. Да и в нашей стране, где во многих регионах играть на естественной траве можно только несколько месяцев в году, искусственный газон получил широкое применение и позволил расширить географию этого вида спорта.



Отметим, что сейчас использовать такое покрытие можно не только на тренировочных площадках, но и на больших аренах при проведении международных матчей. Для таких покрытий Международная федерация футбола разработала специальные требования (FIFA1 и FIFA2).



А игроки в американский футбол и вовсе проводят свои матчи на искусственном покрытии круглый год. Причина в следующем. Такой газон выдерживает большие нагрузки, чем обычная трава и позволяет спортсменам постоянно выступать на идеальном покрытии.



Наиболее широко искусственное покрытие используется в таких видах спорта, как футбол, теннис, легкая атлетика, гольф, хоккей на траве.



В зависимости от типа покрытия, ворс производят из фибриллированного или монофиламентного волокна.



Высота ворса различная и от 10 до 60 мм для разных видов спорта. При выборе длины ворса и его плотности учитывают предполагаемые условия использования и размеры площадки. Так, для гольфа используется покрытие с высокой плотностью ворса и высотой в 10 мм. Для занятий футболом высота ворса составляет от 40 до 60 мм, для тенниса - 15-18 мм.



















Рубрика: Футбол | 2.01.2019









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