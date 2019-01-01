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Кубок Америки по футболу 2019




Кубок Америки по футболу 2016

Очередной Кубок Америки по футболу пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019 года. В турнире примут участие 10 членов Южноамериканской конфедерации футбола и два приглашенных участника - сборные Японии и Катара.

Напомним, что в Катар в 2022 году примет очередное мировое первенство по футболу.

Стоит также отметить, что впервые с 1993 года в Кубке Америки не примет участие сборная Мексики.

Все матчи турнира пройдут в пяти бразильских городах - Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Салвадоре. Финальная игра состоится на легендарной «Маракане» в присутствии более 78 тысяч зрителей.

Действующий чемпион Кубка Америки - сборная Чили.

Состав групп

Группа А: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу
Группа В: Аргентина, колумбия, парагвай, Катар
Группа С: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили

Расписание матчей Кубка Америки 2019


15 июня, суббота
03:30 Бразилия - Боливия
22:00 Венесуэла - Перу

16 июня, воскресенье
01:00 Аргентина - Колумбия
22:00 Парагвай - Катар

17 июня, понедельник
01:00 Уругвай - Эквадор

18 июня, вторник
02:00 Япония - Чили

19 июня, среда
00:30 Боливия - Перу
03:30 Бразилия - Венесуэла

20 июня, четверг
00:30 Колумбия - Катар
03:30 Аргентина - Парагвай

21 июня, пятница
02:00 Уругвай - Япония

22 июня, суббота
02:00 Эквадор - Чили
22:00 Перу - Бразилия
22:00 Боливия - Венесуэла

23 июня, воскресенье
22:00 Катар - Аргентина
22:00 Колумбия - Парагвай

25 июня, вторник
02:00 Чили - Уругвай
02:00 Эквадор - Япония

Плей-офф Кубка Америки 2019


28 июня, пятница
03:30 1/4 финала 1А - 3В/С (матч 1)
22:00 1/4 финала 2А - 2В (матч 2)

29 июня, суббота
02:00 1/4 финала 1В - 2С (матч 3)
22:00 1/4 финала 1С - 3А/В (матч 4)

3 июля, среда
03:30 1/2 финала победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 3

4 июля, четверг
03:30 1/2 финала победитель четвертьфинала 2 - победитель четвертьфинала 4

6 июля, суббота
22:00 Матч за 3-е место

7 июля, воскресенье
23:00 Финал

Время начала матчей - московское.









Рубрика: Футбол | Вчера, 21:23




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