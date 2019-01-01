Кубок Америки по футболу 2019





Очередной Кубок Америки по футболу пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019 года. В турнире примут участие 10 членов Южноамериканской конфедерации футбола и два приглашенных участника - сборные Японии и Катара.



Напомним, что в Катар в 2022 году примет очередное мировое первенство по футболу.



Стоит также отметить, что впервые с 1993 года в Кубке Америки не примет участие сборная Мексики.



Все матчи турнира пройдут в пяти бразильских городах - Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Салвадоре. Финальная игра состоится на легендарной «Маракане» в присутствии более 78 тысяч зрителей.



Действующий чемпион Кубка Америки - сборная Чили.



Состав групп



Группа А: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу

Группа В: Аргентина, колумбия, парагвай, Катар

Группа С: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили





Расписание матчей Кубка Америки 2019



15 июня, суббота

03:30 Бразилия - Боливия

22:00 Венесуэла - Перу



16 июня, воскресенье

01:00 Аргентина - Колумбия

22:00 Парагвай - Катар



17 июня, понедельник

01:00 Уругвай - Эквадор



18 июня, вторник

02:00 Япония - Чили



19 июня, среда

00:30 Боливия - Перу

03:30 Бразилия - Венесуэла



20 июня, четверг

00:30 Колумбия - Катар

03:30 Аргентина - Парагвай



21 июня, пятница

02:00 Уругвай - Япония



22 июня, суббота

02:00 Эквадор - Чили

22:00 Перу - Бразилия

22:00 Боливия - Венесуэла



23 июня, воскресенье

22:00 Катар - Аргентина

22:00 Колумбия - Парагвай



25 июня, вторник

02:00 Чили - Уругвай

02:00 Эквадор - Япония





Плей-офф Кубка Америки 2019



28 июня, пятница

03:30 1/4 финала 1А - 3В/С (матч 1)

22:00 1/4 финала 2А - 2В (матч 2)



29 июня, суббота

02:00 1/4 финала 1В - 2С (матч 3)

22:00 1/4 финала 1С - 3А/В (матч 4)



3 июля, среда

03:30 1/2 финала победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 3



4 июля, четверг

03:30 1/2 финала победитель четвертьфинала 2 - победитель четвертьфинала 4



6 июля, суббота

22:00 Матч за 3-е место



7 июля, воскресенье

23:00 Финал



Время начала матчей - московское.