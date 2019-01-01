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Чемпионат Европы по футболу 2020




Чемпионат Европы по футболу 2020

16-й чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет в 12 городах Старого Света с 12 июня по 12 июля. Матч открытия состоится 12 июня в Риме на Олимпийском стадионе, а финальный поединок пройдет в Лондоне ровно через месяц.

В турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоятся 3 матча группового раунда Евро-2020 и один четвертьфинальный поединок. Наибольшее количество матчей (четыре групповых, два полуфинала и финал) пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу состоится 30 ноября 2019 года.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020


12 июня, пятница
22:00 Игра группы А (Рим)

13 июня, суббота
16:00 Игра группы А (Баку)
19:00 Игра группы В (Копенгаген)
22:00 Игра группы B (Санкт-Петербург)

14 июня, воскресенье
16:00 Игра группы C (Aмстердам)
19:00 Игра группы C (Бухарест)
22:00 Игра группы D (Лондон)

15 июня, понедельник
16:00 Игра группы D (Глазго)
19:00 Игра группы E (Бильбао)
22:00 Игра группы E (Дублин)

16 июня, вторник
19:00 Игра группы F (Будапешт)
22:00 Игра группы F (Мюнхен)

17 июня, среда
16:00 Игра группы A (Рим)
19:00 Игра группы A (Баку)
22:00 Игра группы B (Санкт-Петербург)

18 июня, четверг
16:00 Игра группы B (Копенгаген)
19:00 Игра группы C (Амстердам)
22:00 Игра группы C (Бухарест)

19 июня, пятница
16:00 Игра группы D (Лондон)
19:00 Игра группы D (Глазго)
22:00 Игра группы E (Дублин)

20 июня, суббота
16:00 Игра группы E (Бильбао)
19:00 Игра группы F (Будапешт)
22:00 Игра группы F (Мюнхен)

21 июня, воскресенье
22:00 Игра группы A (Рим)
22:00 Игра группы A (Баку)

22 июня, понедельник
19:00 Игра группы B (Копенгаген)
19:00 Игра группы B (Санкт-Петербург)
22:00 Игра группы C (Амстердам)
22:00 Игра группы C (Бухарест)

23 июня, вторник
22:00 Игра группы D (Лондон)
22:00 Игра группы D (Глазго)

24 июня, среда
19:00 Игра группы E (Бильбао)
19:00 Игра группы E (Дублин)
22:00 Игра группы F (Будапешт)
22:00 Игра группы F (Мюнхен)

Расписание плей-офф Евро-2020


1/8 финала

27 июня, суббота
19:00 1A - 2C (Лондон), матч 1
22:00 2A - 2B (Амстердам), матч 2

28 июня, воскресенье
19:00 1B - 3A/D/E/F (Бильбао), матч 3
22:00 1C - 3D/E/F (Будапешт), матч 4

29 июня, понедельник
19:00 2D - 2E (Копенгаген), матч 5
22:00 1F - 3A/B/C (Бухарест), матч 6

30 июня, вторник
19:00 1E - 3A/B/C/D (Глазго), матч 7
1D - 2F (Дублин), матч 8

1/4 финала

3 июля, пятница
19:00 победитель матча 5 - победитель матча 6 (Санкт-Петербург)
22:00 победитель матча 3 - победитель матча 1 (Мюнхен)

4 июля, суббота
19:00 победитель матча 4 - победитель матча 2 (Баку)
22:00 победитель матча 7 - победитель матча 8 (Рим)

1/2 финала

7 июля, вторник
22:00 победитель ЧФ1 - победитель ЧФ2 (Лондон)

8 июля, среда
22:00 победитель ЧФ3 - победитель ЧФ4 (Лондон)

Финал

12 июля, воскресенье
22:00 (Лондон)

Время начала матчей - московское.









Рубрика: Футбол | Вчера, 18:53




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