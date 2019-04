16-й чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет в 12 городах Старого Света с 12 июня по 12 июля. Матч открытия состоится 12 июня в Риме на Олимпийском стадионе, а финальный поединок пройдет в Лондоне ровно через месяц.



В турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоятся 3 матча группового раунда Евро-2020 и один четвертьфинальный поединок. Наибольшее количество матчей (четыре групповых, два полуфинала и финал) пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».



Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу состоится 30 ноября 2019 года.





Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020



12 июня, пятница

22:00 Игра группы А (Рим)



13 июня, суббота

16:00 Игра группы А (Баку)

19:00 Игра группы В (Копенгаген)

22:00 Игра группы B (Санкт-Петербург)



14 июня, воскресенье

16:00 Игра группы C (Aмстердам)

19:00 Игра группы C (Бухарест)

22:00 Игра группы D (Лондон)



15 июня, понедельник

16:00 Игра группы D (Глазго)

19:00 Игра группы E (Бильбао)

22:00 Игра группы E (Дублин)



16 июня, вторник

19:00 Игра группы F (Будапешт)

22:00 Игра группы F (Мюнхен)



17 июня, среда

16:00 Игра группы A (Рим)

19:00 Игра группы A (Баку)

22:00 Игра группы B (Санкт-Петербург)



18 июня, четверг

16:00 Игра группы B (Копенгаген)

19:00 Игра группы C (Амстердам)

22:00 Игра группы C (Бухарест)



19 июня, пятница

16:00 Игра группы D (Лондон)

19:00 Игра группы D (Глазго)

22:00 Игра группы E (Дублин)



20 июня, суббота

16:00 Игра группы E (Бильбао)

19:00 Игра группы F (Будапешт)

22:00 Игра группы F (Мюнхен)



21 июня, воскресенье

22:00 Игра группы A (Рим)

22:00 Игра группы A (Баку)



22 июня, понедельник

19:00 Игра группы B (Копенгаген)

19:00 Игра группы B (Санкт-Петербург)

22:00 Игра группы C (Амстердам)

22:00 Игра группы C (Бухарест)



23 июня, вторник

22:00 Игра группы D (Лондон)

22:00 Игра группы D (Глазго)



24 июня, среда

19:00 Игра группы E (Бильбао)

19:00 Игра группы E (Дублин)

22:00 Игра группы F (Будапешт)

22:00 Игра группы F (Мюнхен)





Расписание плей-офф Евро-2020



1/8 финала



27 июня, суббота

19:00 1A - 2C (Лондон), матч 1

22:00 2A - 2B (Амстердам), матч 2



28 июня, воскресенье

19:00 1B - 3A/D/E/F (Бильбао), матч 3

22:00 1C - 3D/E/F (Будапешт), матч 4



29 июня, понедельник

19:00 2D - 2E (Копенгаген), матч 5

22:00 1F - 3A/B/C (Бухарест), матч 6



30 июня, вторник

19:00 1E - 3A/B/C/D (Глазго), матч 7

1D - 2F (Дублин), матч 8



1/4 финала



3 июля, пятница

19:00 победитель матча 5 - победитель матча 6 (Санкт-Петербург)

22:00 победитель матча 3 - победитель матча 1 (Мюнхен)



4 июля, суббота

19:00 победитель матча 4 - победитель матча 2 (Баку)

22:00 победитель матча 7 - победитель матча 8 (Рим)



1/2 финала



7 июля, вторник

22:00 победитель ЧФ1 - победитель ЧФ2 (Лондон)



8 июля, среда

22:00 победитель ЧФ3 - победитель ЧФ4 (Лондон)



Финал



12 июля, воскресенье

22:00 (Лондон)



Время начала матчей - московское.