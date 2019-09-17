Лига чемпионов по футболу 2019/2020





Главный клубный турнир Европы - Лига чемпионов по футболу сезона 2019/2020 - начался в конце июня и завершится 30 мая 2020 года. Финальный поединок пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.



Групповой этап, где выступят 32 лучших коллектива Старого Света, начался 17 сентября и завершится 11 декабря.



«Зенит» и «Локомотив» напрямую попали в групповой этап. «Краснодар» начал свое выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, переиграв в двух матчах «Порту», но в раунде плей-офф уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:6 по сумме двух встреч.



Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоялась 29 августа.





Состав групп и календарь Лиги чемпионов 2019/2020



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.



Группа А: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».

Группа В: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».

Группа С: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» З, «Аталанта».

Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»

Группа Е: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».

Группа F: «Барселона», «Боруссия» Д, «Интер», «Славия» Пр.

Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «Лейпциг».

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».





Результаты и календарь игр «Зенита»



Действующий чемпион страны «Зенит» попал в группу G вместе с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и

«Лейпцигом» из Германии.



17.09.2019 19:55 Лион - Зенит - 1:1

02.10.2019 22:00 Зенит - Бенфика - 3:1

23.10.2019 19:55 Лейпциг - Зенит

05.11.2019 20:55 Зенит - Лейпциг

27.11.2019 20:55 Зенит - Лион

10.12.2019 23:00 Бенфика - Зенит





Результаты и календарь игр «Локомотива»



Московский «Локомотив» сыграет в группе D с итальянским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и «Байером» из Германии.



18.09.2019 22:00 Байер - Локомотив - 1:2

01.10.2019 22:00 Локомотив - Атлетико - 0:2

22.10.2019 22:00 Ювентус - Локомотив

06.11.2019 20:55 Локомотив - Ювентус

26.11.2019 20:55 Локомотив - Байер

11.12.2019 23:00 Атлетико - Локомотив





Турнирные таблицы



Группа D

Команда И В Н П М О 1 Ювентус 2 1 1 0 5-2 4 2 Атлетико 2 1 1 0 4-2 4 3 Локомотив 2 1 0 1 2-3 3 4 Байер 2 0 0 1 1-5 0



Группа G

Команда И В Н П М О 1 Зенит 2 1 1 0 4-2 4 2 Лион 2 1 1 0 3-1 4 3 Лейпциг 2 1 0 1 2-3 3 4 Бенфика 2 0 0 2 2-5 0







Сколько можно заработать в Лиге чемпионов



Победа на групповой стадии принесет каждой команде по 2,7 млн евро, ничья - 0,9 млн. Участникам в 1/8 финала УЕФА перечислит 9,5 млн, четвертьфиналисты получат по 10,5 млн, а выход в полуфинал увеличит клубную казну на 12,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов сезона 2019/2020 заработает 19 млн, а проигравший в финале получит 15 млн евро.