Спортивное обозрение Программа передач Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Лига чемпионов по футболу 2019/2020




Календарь игр Лиги чемпионов 2019/2020

Главный клубный турнир Европы - Лига чемпионов по футболу сезона 2019/2020 - начался в конце июня и завершится 30 мая 2020 года. Финальный поединок пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Групповой этап, где выступят 32 лучших коллектива Старого Света, начался 17 сентября и завершится 11 декабря.

«Зенит» и «Локомотив» напрямую попали в групповой этап. «Краснодар» начал свое выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, переиграв в двух матчах «Порту», но в раунде плей-офф уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:6 по сумме двух встреч.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоялась 29 августа.

Состав групп и календарь Лиги чемпионов 2019/2020


На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.

Группа А: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».
Группа В: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».
Группа С: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» З, «Аталанта».
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
Группа Е: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».
Группа F: «Барселона», «Боруссия» Д, «Интер», «Славия» Пр.
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «Лейпциг».
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

Результаты и календарь игр «Зенита»


Действующий чемпион страны «Зенит» попал в группу G вместе с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и 
«Лейпцигом» из Германии.

17.09.2019 19:55 Лион - Зенит - 1:1
02.10.2019 22:00 Зенит - Бенфика - 3:1
23.10.2019 19:55 Лейпциг - Зенит
05.11.2019 20:55 Зенит - Лейпциг
27.11.2019 20:55 Зенит - Лион
10.12.2019 23:00 Бенфика - Зенит

Результаты и календарь игр «Локомотива»


Московский «Локомотив» сыграет в группе D с итальянским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и «Байером» из Германии.

18.09.2019 22:00 Байер - Локомотив - 1:2
01.10.2019 22:00 Локомотив - Атлетико - 0:2
22.10.2019 22:00 Ювентус - Локомотив
06.11.2019 20:55 Локомотив - Ювентус
26.11.2019 20:55 Локомотив - Байер
11.12.2019 23:00 Атлетико - Локомотив

Турнирные таблицы


Группа D

  Команда И В Н П М О
1 Ювентус 2 1 1 0 5-2 4
2 Атлетико 2 1 1 0 4-2 4
3 Локомотив 2 1 0 1 2-3 3
4 Байер 2 0 0 1 1-5 0


Группа G

  Команда И В Н П М О
1 Зенит 2 1 1 0 4-2 4
2 Лион 2 1 1 0 3-1 4
3 Лейпциг 2 1 0 1 2-3 3
4 Бенфика 2 0 0 2 2-5 0



Сколько можно заработать в Лиге чемпионов


Победа на групповой стадии принесет каждой команде по 2,7 млн евро, ничья - 0,9 млн. Участникам в 1/8 финала УЕФА перечислит 9,5 млн, четвертьфиналисты получат по 10,5 млн, а выход в полуфинал увеличит клубную казну на 12,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов сезона 2019/2020 заработает 19 млн, а проигравший в финале получит 15 млн евро.









Рубрика: Футбол




100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

7 знаковых хоккейных обложек Sports Illustrated



Известные хоккеисты не раз становились героями обложкек авторитетного американского еженедельного журнала Sport Illustrated.

Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2018/2019

Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2018-2019

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2018/2019.

5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка.

Все обладатели Кубка Гагарина

Все обладатели Кубка Гагарина

Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».







Ставки на спорт


Ставки на спорт





© 2007-2019 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru