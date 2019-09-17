Лига чемпионов по футболу 2019/2020

Главный клубный турнир Европы - Лига чемпионов по футболу сезона 2019/2020 - начался в конце июня и завершится 30 мая 2020 года. Финальный поединок пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
Групповой этап, где выступят 32 лучших коллектива Старого Света, начался 17 сентября и завершится 11 декабря.
«Зенит» и «Локомотив» напрямую попали в групповой этап. «Краснодар» начал свое выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, переиграв в двух матчах «Порту», но в раунде плей-офф уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:6 по сумме двух встреч.
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоялась 29 августа.
Состав групп и календарь Лиги чемпионов 2019/2020
На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, проведут по 6 матчей и определят участников плей-офф.
Группа А: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».
Группа В: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».
Группа С: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» З, «Аталанта».
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
Группа Е: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».
Группа F: «Барселона», «Боруссия» Д, «Интер», «Славия» Пр.
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «Лейпциг».
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».
Результаты и календарь игр «Зенита»
Действующий чемпион страны «Зенит» попал в группу G вместе с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и
«Лейпцигом» из Германии.
17.09.2019 19:55 Лион - Зенит - 1:1
02.10.2019 22:00 Зенит - Бенфика - 3:1
23.10.2019 19:55 Лейпциг - Зенит
05.11.2019 20:55 Зенит - Лейпциг
27.11.2019 20:55 Зенит - Лион
10.12.2019 23:00 Бенфика - Зенит
Результаты и календарь игр «Локомотива»
Московский «Локомотив» сыграет в группе D с итальянским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и «Байером» из Германии.
18.09.2019 22:00 Байер - Локомотив - 1:2
01.10.2019 22:00 Локомотив - Атлетико - 0:2
22.10.2019 22:00 Ювентус - Локомотив
06.11.2019 20:55 Локомотив - Ювентус
26.11.2019 20:55 Локомотив - Байер
11.12.2019 23:00 Атлетико - Локомотив
Турнирные таблицы
Группа D
|
| Команда
|И
| В
| Н
| П
|М
| О
|1
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|2
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|3
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4
|Байер
|2
|0
|0
|1
|1-5
|0
Группа G
|
| Команда
|И
| В
| Н
| П
|М
| О
|1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2
|Лион
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3
|Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Сколько можно заработать в Лиге чемпионов
Победа на групповой стадии принесет каждой команде по 2,7 млн евро, ничья - 0,9 млн. Участникам в 1/8 финала УЕФА перечислит 9,5 млн, четвертьфиналисты получат по 10,5 млн, а выход в полуфинал увеличит клубную казну на 12,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов сезона 2019/2020 заработает 19 млн, а проигравший в финале получит 15 млн евро.