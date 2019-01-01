Что нужно знать прежде, чем делать ставку на спорт





Американские ученые доказали, что любовь к просмотру спортивных соревнований развивает логическое мышление и умение решать стратегические задачи. Поэтому неудивительно, что рано или поздно многие из болельщиков принимают решение сделать ставку на спорт. Тем более что сегодня это не представляет никаких сложностей, достаточно иметь доступ в интернет. Но прежде чем заключать пари с букмекерской конторой, желательно узнать и учесть несколько важных моментов.





Простые правила для начинающих игроков



Заключение пари на результат спортивного соревнования получило название «беттинг». Чтобы быть успешным в этой сфере одного азарта мало. Игрок должен знать статистику, уметь анализировать, учитывать различные мелочи, такие как состав команды, физическая подготовка участников соревнования и т. д. Опытные бетторы знают, что иногда на результат матча может повлиять даже погода. Итак, чтобы начать играть потребуется следующее:



- хорошо разбираться хотя бы в одном виде спорта;

- иметь свободные средства, которыми можно рискнуть;

- быть постоянно в курсе событий соревнований, на которые собираетесь делать ставки;

- умение контролировать свои эмоции.



Последний пункт особенно важен, если поставлена цель стать профессиональным игроком. По статистике, на минимальных вложениях новички могут получить до 10% от вложений в месяц, а вот большая прибыль требует учитывать высокий риск и вероятность проигрыша. И беттору потребуется умение владеть собой, нужна холодная голова и рациональность.



Следует также учитывать, что если планируется получать доход на ставках, то потребуется тратить определенное время каждый день. Это настоящая работа. Придется собирать и анализировать информацию, разрабатывать стратегию, а потом воплощать ее в жизнь. Зато это занятие по-настоящему увлекает, развивает логическое мышление.



Распространенная ошибка начинающих игроков заключается в желание отыграться. Опытные бетторы не советуют поддаваться эмоциям и делать новую ставку сразу же после проигрыша. Рекомендуется вначале проанализировать, разобрать ошибки, а уже затем спокойно и взвешенно продолжать играть.



И еще один важным моментом является выбор букмекерской конторы. Прежде чем регистрироваться, желательно почитать отзывы и посмотреть рейтинги компаний. Делайте ставки на спорт в исключительно надежных БК, которые дорожат своей репутацией.





Несколько вариантов стратегий



Игроку необходимо определить план действий, который позволит добиться положительного результата. Это называется стратегией, и она может быть следующей:



1. Долгосрочная. Ее суть заключается в том, что выделяется три-четыре кандидата на победу в турнире и делается ставка в такой сумме на каждого из них, чтобы при выигрыше одного, гарантированно оказаться в плюсе. Стратегия довольно эффективна, но не пользуется большой популярностью, потому что многие игроки не желают долго ждать результатов.



2. Предматчевая. Ставки делаются непосредственно перед соревнованием у нескольких букмекеров. Например, популярны так называемые вилки. Игрок выбирает две БК, которые предлагают хороший коэффициент, и делает ставку на разные исходы матча. В результате, даже если и не удастся приумножить доход, то хотя бы можно вернуть свои средства.



3. «Догон». В этом варианте делается ставка на одну и ту же команду или событие до благоприятного исхода. При этом размер каждого предыдущего взноса увеличивается. Если правильно распределить банк и финансовые возможности, то в конечном итоге выигрывается запланированная сумма. Но в этой стратегии присутствует довольно высокий риск потратить много денег и не дождаться выигрыша, если выбранную команду преследует серия неудач.



Это примеры наиболее распространенных стратегий. На самом деле существует много разных вариантов, кроме того, каждый игрок может создать собственную методику на основе известных теорий беттинга. Но прежде чем брать на вооружение ту или иную стратегию, необходимо приучить себя соблюдать финансовую дисциплину. Не рискуйте всей суммой, лучше сразу определите, какой процент от банка вы будете ставить. Спорт бывает очень непредсказуемым, поэтому не существует 100% гарантии победы выбранного игрока или команды. Делайте ставки с умом, без лишних эмоций, и это занятие поможет развлечься, а со временем может даже принести неплохой доход.