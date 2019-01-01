



Клубный чемпионат мира по футболу 2019 пройдет с 11 по 21 декабря в Катаре. Турнир, в котором определяется сильнейший среди победителей клубных чемпионатов каждой из 6 конфедераций, проводит Международная федерация футбола (ФИФА).



В 16-м по счету турнире примут участие «Фламенго» (Бразилия, победитель Кубка Либертадорес 2019), «Ливерпуль» (Англия, победитель Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019), «Эсперанс» (Тунис, победитель Лиги чемпионов КАФ 2019), «Аль Хиляль» (Саудовская Аравия, победитель Лиги чемпионов АФК 2019), «Монтеррей» (Мексика, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2019), «Иенген Спорт» (Новая Каледония, победитель Лиги чемпионов ОФК 2019) и победитель чемпионата Катара по футболу сезона 2018/2019 «Аль Садд».



Все матчи турнира пройдут в Дохе.





Расписание клубного чемпионата мира по футболу 2019



11 декабря, среда

20:30 «Аль Садд» - «Иенген Спорт» (Матч 1)



1/4 финала



14 декабря, суббота

17:00 «Аль Хиляль» - «Эсперанс» (Матч 2)

20:30 «Монтеррей» - Победитель Матча 1 (Матч 3)



Матч за 5-е место



17 декабря, вторник

17:30 Проигравший Матча 2 - Проигравший Матча 3



1/2 финала



17 декабря, вторник

20:30 «Фламенго» - Победитель Матча 2



18 декабря, среда

20:30 Победитель матча 3 - «Ливерпуль»



Матч за 3-е место



21 декабря, суббота

17:30



Финал



21 декабря, суббота

20:30



Время начала матчей - московское.





Победители клубного чемпионата мира



Первый турнир с таким названием прошел в январе 2000 года. Его победителем стал бразильский клуб «Коринтианс», переигравший в финале «Васко да Гама», также представляющий Бразилию. За все время проведения турнира победителями становились мадридский «Реал» (4 раза), «Барселона» (3 раза), «Коринтианс» (2 раза). Еще шесть команд по разу выигрывали главный клубный трофей. С 2013 года в соревновании побеждали обладатели Лиги чемпионов УЕФА.