10 самых продаваемых клубных футболок









На сегодняшний день торговля клубными футболками - одна из важнейших, наряду с доходами от телевидения и рекламными контрактами, статей дохода футбольных клубов.



Многие считают, что уровень продаж зависит от турнирных результатов той или иной команды. Но это не совсем так. В прошлом году лидером по продажам этого вида атрибутики среди европейских клубов по данным маркетингового агентства Euromericas Sport Marketing стал «Манчестер Юнайтед». Несмотря на шестое место в чемпионате Англии клуб продал четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч футболок и занял по этому показателю первое место среди европейских команд.



На уровень продаж скорее влияет как раскрученность бренда, так и наличие к команде известных игроков. Один маленький пример. Летом 2018 года итальянский «Ювентус» только за один день реализовал в общей сложности 520 тысяч футболок новичка команды Криштиану Роналду.







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Вторым по продажам стал победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» (3 943 000 футболок), а третьим – мюнхенская «Бавария» (3 475 000 футболок).



Кроме того, в десятку входят «Челси» (6-е место, 1 911 000 футболок) и «Манчестер Сити» (9-е место, 1 476 000), что делает английскую Премьер-лигу наиболее привлекательной для болельщиков при покупке игровой формы.



Что касается «Реала», то он занимает четвертое место (2 920 000 футболок) и опережает на одну строчку своего вечного соперника, «Барселону» (5-е место, 2 755 000 футболок).



Также в десятку лучших клубов Европы по продажам маек вошли дортмундская «Боруссия»(7-е место, 1 698 000 футболок), французский «ПСЖ» (8-е место, 1 522 000 футболок) и туринский «Ювентус» (10-е место, 1 315 000 футболок).



Для сравнения можно привести цифры 2018 года по продажам футболок среди клубов американского континента. Лидирует в списке футбольный клуб «Гвадалахара» (2 678 000 футболок). Мексиканский клуб опережает «Бока Хуниорс» из Аргентины (2 433 000 футболок) и бразильский «Фламенго» (2 400 000 футболок).



Единственный клуб из США в десятке - «Лос Анджелес Гэлакси» (9-е место, 998 000 футболок). Огромная заслуга в этом шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который завершил свое выступление в MLS и совсем недавно перешел в «Милан».

























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