Футбольные мячи: видовое разнообразие и правила выбора





Среди всех существующих в мире спортивных дисциплин с мячом футбол самый популярный. Каждый третий парень в нашей стране мечтает забивать, как Месси. Остальные стремятся отточить мастерство, как у Миранчуков или Головина. Что вполне возможно, если приложить максимум усилий и правильно выбрать инвентарь для обучения и тренировки. Не важно где: в ближайшем отделе спорттоваров или на сайте в Интернете https://sport07.ru/store/myachi_futbolnye/. Главное – детально разобраться в характеристиках и точно следовать правилам выбора.





Популярные виды



В зависимости от профессиональных навыков пользователя, интенсивности тренировки и параметров изделия, все футбольные мячи можно условно разделить на четыре категории:



1. Профессиональные – обладающие сертификатами качества и полностью соответствующие требованиям FIFA. Как правило, идеально подходят для игры на любом покрытии при любых погодных условиях.

2. Матчевые – максимально прочные и надежные среди всех типов футбольных мячей. Изготовлены по технологии, обеспечивающей качественное сцепление с поверхностью поля в ходе матча.

3. Тренировочные – прочный и сбалансированный инвентарь на каждый день с защитной водоотталкивающей поверхностью. Благодаря износостойким материалам подходит для ежедневных тренировок на различных покрытиях спортсменам разных уровней мастерства.

4. Для мини-футбола – футбольный мяч меньшего диаметра с относительно большим весом. Внутренняя полость традиционно заполнена пеной, благодаря чему отскок немного замедлен.





Основные характеристики и особенности



Типовой современный интернет-магазин спорттоваров предлагает потребителям разные виды футбольных мячей, отличающихся определенными особенностями. Самые важные характеристики следующие:



– покрышка (недорогой поливинилхлорид, качественный полиуретан, натуральная кожа);

– подкладочные слои (оптимальный вариант – 3-4 шт.);

– камера (из бутила – тяжелее, но прочнее; из латекса - легче, но быстрее сдувается);

– шов (ручной - для качественных игровых вариантов или машинный - для сувенирной продукции);



Не менее важный критерий – размер:



– 1 и 2 – рекламный мяч для футбола, не предназначенный для использования по прямому назначению;

– 3 – спортинвентарь весом в 311-340 грамм с окружностью в 57-60 см для обучения детей до 8 лет;

– 4 – мяч с весом в 340-368 грамм для игроков 8-14 лет;

– 5 – стандартный вариант с окружностью в 67,5-70 см и весом в 396-453 грамма для футболистов старше 12 лет.





Советы по выбору



Чтобы выбрать и купить качественный мяч, необходимо учитывать не только внешний вид, но также функциональные характеристики. Во-первых, подбирайте инвентарь по возрасту игрока и степени его профессионализма. Слишком тяжелый может травмировать ногу ребенка, а маленький окажется некомфортным для взрослого игрока.



Во-вторых, обратите внимание на прочность материала и качество швов. Оптимальный вариант – синтетическое покрытие и ручная сшивка. Для детского и подросткового спорта подойдет изделие с бутиловой камерой, профессиональные футболисты предпочитают варианты с латексной камерой.



В-третьих, делайте выбор в пользу инвентаря с износостойкого материала и с водоотталкивающим покрытием. Имейте ввиду, прочный и долговечный футбольный мяч имеет соответствующую стоимость. Качественный товар не бывает дешевым, независимо от точки продажи. Будь то Москва, близкий пригород или удаленные территории.