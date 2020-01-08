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Лига чемпионов УЕФА 2019/2020. 1/8 финала. «Реал» – «Манчестер Сити»









В матчах плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2019/2020 встретятся представители пяти ведущих европейских чемпионатов.



«Боруссия» Д – «ПСЖ», «Атлетико» – «Ливерпуль»

18 февраля (ответные - 11 марта)



Дортмундская «Боруссия» 18 февраля на своем поле сыграет с «ПСЖ». После 18 туров в чемпионате Германии подопечные Люсьена Фавра набрали 33 очка (9 побед, 6 ничьих и 3 поражения) и занимают четвертое место. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, имея в своем активе 49 очков после 20 игр (16 побед, 1 ничья и 3 поражения). Год назад обе команды вылетели в 1/8 финала, а парижане и вовсе не могут преодолеть эту стадию плей-офф три года подряд.



В этот же день состоится еще один поединок, в котором мадридский «Атлетико» на своем поле встретится с действующим обладателем трофея «Ливерпулем». Англичане уверенно лидируют в премьер-лиге, одержав 23 победы при одной ничьей. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 19 очков. «Атлетико» выступает в национальном чемпионате скромнее - 36 набранных очков и пятое место в турнирной таблице.



«Аталанта» – «Валенсия», «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»

19 февраля (ответные - 10 марта)



Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхэм» 19 февраля на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг». Соперник «Зенита» на групповом этапе лидирует в чемпионате Германии, «Тоттенхэм» идет на шестом месте в английском первенстве, отставая от лидера на 36 (!) очков. В параллельном матче «Аталанта» примет «Валенсию». Итальянцы впервые в своей истории играют в Лиге чемпионов и установили рекорд турнира. «Аталанта» - первый клуб, которому удалось выйти в плей-офф, стартовав с трех поражений на групповом этапе.



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«Челси» – «Бавария», «Наполи» – «Барселона»

25 февраля (ответные - 18 марта)



25 февраля «Наполи» встретится с «Барселоной». Обе команды недавно сменили тренеров. В середине января сине-гранатовые отправили в отставку Эрнесто Вальверде и объявили о назначении на этот пост Кике Сетьены. «Наполи» объявил об отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера команды через несколько часов после заключительного матча группового этапа. На смену Анчелотти пришел экс-наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо.



«Челси» в последний раз преодолел первую стадию плей-офф в далеком 2013 году. «Бавария» прошла групповой этап без единого поражения, одержав шесть побед в шести матчах. Команда серьезно нацелена на повторение успеха 2013 года, когда в финале была обыграна «Боруссия» Юргена Клоппа.



«Реал» – «Манчестер Сити», «Лион» – «Ювентус»

26 февраля (ответные - 17 марта)



В центральном противостоянии 1/8 финала мадридский «Реал» Зинедина Зидана 26 февраля сразится с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Зидан выиграл с мадридским клубом три Лиги чемпионов подряд. Гвардиола может забыть об АПЛ и попытаться впервые выиграть во главе «горожан» самый престижный европейский клубный трофей.



Год назад «Лион» уступил на этой стадии «Барселоне». Хотя для команды уже сам факт выхода в плей-офф является успехом. «Ювентус» в этом сезоне под руководством Маурицио Сарри выступает не очень уверенно, уступив лидерство в чемпионате «Интеру». Впрочем, руководство команды и Криштиану Роналду не раз заявляли, что главная цель – победа в Лиге чемпионов.

























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