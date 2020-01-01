Наши в Европе: как играют футболисты из СНГ в лигах большой пятерки





Многие отечественные футболисты мечтают о попадании в топ-пятерку чемпионатов, ведь именно там наиболее конкурентоспособная среда и возможность зарекомендовать себя во весь голос. К сожалению, выходцы из постсоветского пространства котируются не слишком высоко, но и они присутствуют на таком уровне. Неудивительно, что за их действиями так пристально наблюдают — а друг мы станем свидетелями рождения нового Андрея Шевченко или Андрея Канчельскиса? Если же вам так же важно быть в курсе всех футбольных событий, то предлагаем простое и эффективное решение: вся актуальная информация предоставлена — football-fun.ru, порталом, где размещены самые свежие новости, интересные рейтинги и актуальная аналитика.



А как обстоят дела у футболистов, представляющих страны СНГ, в топ-чемпионатах Европы? Узнаем прямо сейчас.





Александр Головин



Гражданство: россиянин



Позиция: атакующий полузащитник



Клуб: «Монако»



Количество матчей/голов/результативных передач/минут (в сезоне 2019/20): 28/3/4/2310



Александр Головин является важной частью сегодняшних «монегасков» — к счастью, полузащитник находит в себе силы, чтобы адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Это действительно испытание, так как специалисты меняются, словно перчатки — за время пребывания на «Луи II» Саша успел поработать с Тьерри Анри, Леонарду Жардимом (дважды!) и Роберто Морено. Последний пока присматривается к исполнителю, но, кажется, найдет ему верное применение — ведь россиянин подкупает универсализмом и взаимопониманием, налаженным с партнерами.



Чувствуется, что Головин способен дать больше — всему виной бардак, царящий в руководстве клуба. Надеемся, что Александр удачно выступит на Евро-2020 и, возможно, пойдет на повышение — почему бы и нет?





Федор Смолов



Гражданство: россиянин



Позиция: центральный нападающий



Клуб: «Сельта» (Виго)



Количество матчей/голов/результативных передач/минут (в сезоне 2019/20): 3/1/-/170



Федор только недавно переехал в Ла Лигу, но уже навел шороху — дебютный гол новичка «Сельты» пришелся на игру с мадридским «Реалом». Неизвестно, останется ли нападающий в Испании, однако уже можно констатировать, что отправился в аренду он не зря — не каждому повезет отличиться на «Сантьяго Бернабеу» хотя бы единожды!



Да и вообще Смолов дико порадовал — вырвался из зоны комфорта в 30-летнем возрасте и согласился присоединиться к команде, рискующей вылететь из высшего дивизиона. А вдруг станет спасителем и новым «царем Виго»? Времени в обрез, так что нужно наслаждаться моментом — РПЛ все равно никуда не денется.





Александр Зинченко



Гражданство: украинец



Позиция: левый защитник



Клуб: «Манчестер Сити»



Количество матчей/голов/результативных передач/минут (в сезоне 2019/20): 16/1/-/1213



Александр Зинченко вызывает огромное уважение — украинец стал наглядным примером того, как выходцам из постсоветского пространства нужно сражаться за место под солнцем. Ради реализации амбиций исполнитель переквалифицировался из хавбека в крайнего защитника — лишь бы вырасти в глазах Хосепа Гвардиолы. Пусть и с некоторыми оговорками, но можно признать, что фулбек справляется с задачами — шесть золотых медалей, добытых с «Манчестер Сити», полностью заслужены.





Андрей Ярмоленко



Гражданство: украинец



Позиция: правый вингер



Клуб: «Вест Хэм Юнайтед»



Количество матчей/голов/результативных передач/минут (в сезоне 2019/20): 15/3/1/827



Андрею Ярмоленко не везет — вингер «выстрелил» в начале сезона, а затем, как и весь коллектив, потух. Да и здоровье подвело игрока в самый неподходящий момент... Сейчас все настолько печально, что «молотобойцы» расположились в зоне вылета, а менеджмент рассматривает вариант с продажей нападающего. Ярмоленко наделен талантом, но откровенно припозднился с переездом в Европу — видно, что он старается, но не силен в физическом и тактическом плане. Держим кулаки за Андрея — Дэвид Мойес должен найти подход и вдохновить подопечного на новые подвиги.





Руслан Малиновский



Гражданство: украинец



Позиция: центральный полузащитник



Клуб: «Аталанта»



Количество матчей/голов/результативных передач/минут (в сезоне 2019/20): 28/4/3/1232



В прошлом году Руслан Малиновский ярко блеснул в составе бельгийского «Генка» и закономерно пошел на повышение. Правда, Джан Пьеро Гасперини использует украинца с определенной целью — как правило, выпускает во втором тайме, чтобы тот создал дополнительную динамику и давление на соперника. Рулевой «Аталанты» отдает предпочтение Алехандро Гомесу и Йосипу Иличичу, однако рассчитывает и на «Малину». Хорошо, что Руслан сохраняет спокойствие и старается выжать максимум вне зависимости от количества отведенного ему времени — это верный залог успеха.