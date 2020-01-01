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Обзор матча Рейнджерс (Шотландия) - Байер (Германия)









Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Байер» состоится 12 марта 2020 года в 23:00 по московскому времени, поединок пройдёт на арене «Айброкс» в городе Глазго, Шотландия. Портал Tipleader.com и букмекеры считают фаворитом встрече немцев. На домашнем стадионе шотландцы показывает очень хорошую игру. Немцам будет сложно их одолеть, но они приложат максимум сил. Если ставить на исход матча, то большая вероятность того, что «Байер» не проиграет (2Х).







Шотландская команда показала не плохую игру в группе G Лиги Европы. Соперничав с «Порту», «Янг Бойз» и «Фейеноордом». Первый матч был против голландцев, в котором «Рейнджерс» одержали минимальную победу 1:0, второе противостояние этих клубов завершилось в ничью 2:2. Со швейцарцами сыграли вничью в одном матче 1:1, а во втором оступились 2:1. С фаворитом группы «Порту» в первой игре расписали мировую ничью 1:1, а в домашних стенах удалось одержать победу 2:0. В итоге завершили групповую стадию на втором месте, отстав всего на одно очко, и пробились в 1/16 финала Лиги Европы. Где их опоннентом была «Брага» из Португалии. В первом же матче на домашней арене хозяева выбороли победу в боевом матче 3:2. На выезде укрепили свой результат минимальной победой 0:1 и с итоговым счёт 2:4 прошли в 1/8 финала Лиги Европы. В шотландском чемпионате «Рейнджерс» уверенно держаться на второй позиции. Шотландская команда много забивает и матч с немцами не станет исключением. Так же они имеют хорошую атакующую мощь.







«Байер» участвовал в групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА. На их пути встретились такие соперники как «Атлетико Мадрид», «Ювентус» и «Локомотив Москва». В первом матче на домашнем стадионе оступились российской команде со счётом 1:2, но во втором поединке одержали победу 0:2. С итальянцами первую игру проиграли с разгромным счётом 3:0, а во второй игре оступились 0:2. С испанским грандом первый поединок проиграли с минимальным счётом 1:0, вторая встреча завершилась победой 2:1. В результате заняли третье место в группе и отправились в 1/16 финала Лиги Европы. Где их ожидала встреча «Порту» из одноимённого города. В первом матче игра была на территории немецкой команды и «Байер» одержал победу 2:1. В следующем матче победив 1:3 оформили путёвку в 1/8 финала Лиги Европы. В национальном чемпионате команда находится на пятой позиции и имеет большие шансы на завершение чемпионата в еврокубковой зоне. Они будут показывать хорошую игру и будут навязывать борьбу на каждом участке поля.



Обе команды готовы бороться до последнего. Ведь, обе команды хотят добиться максимума от данного розыгрыша Лиги Европы. Как и одни, так и другие игроки команд находятся в прекрасной форме. Шотландцы почти в каждом своём матче открывают счёт первыми и «Байер» любит много забивать. Так что прогнозом на данный матч будет ставка, на обе забьют (Да). Нас ждёт очень увлекательный и не предсказуемый матч.

























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