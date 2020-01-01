Самый результативный финал Лиги Европы





Лига Европы один из турниров, которые проходят между европейскими клубами под эгидой УЕФА. Признается вторым по значимости турниром в Европе. Участниками состязания становятся те команды, которые выиграли кубок страны по футболу. К ним добавляются коллективы занявшие по итогам результатов чемпионата призовые места. Каждая страна получает строго ограниченное количество мест в кубке. Это напрямую зависит от места, которое занимает страна в рейтинге УЕФА.



Футбольная лига Европы привлекает большое внимание зрителей. Стадионы заполняются, а финальные матчи проходят в бескомпромиссных сражениях. Самыми результативными финалами Лиги Европы на данный момент считаются два матча:



- финал 2015 года между украинским «Днепром» и «Севильей» из Испании;



- финал 2019 года, который разыграли футбольные мастера из Лондона «Челси» - «Арсенал».



В каждой из этих футбольных встреч в воротах соперников побывало пять мячей. Пока этот рекорд не удалось превзойти.





Финал 2015 года



Финал получился драматичным, впрочем, как и весь розыгрыш соревнования. То, что в финале сойдутся эти коллективы, эксперты не прогнозировали. Тем не менее, коллективы заслужили свое место в финале отличной игрой на других стадиях.



Финал проходил в столице Польши. Варшава приняла тысячи украинских болельщиков, которые приехали поддержать своих любимцев. Соперник у них был более чем опасный. «Севилья» приехала защищать свой титул. Тренер Унай Эмери показывал, что его ошибочно считали неудачником.



Матч складывался очень драматично. Команды предпочитали весь сезон играть в атакующем стиле и в финале не изменили себе. С первых же минут пошел обмен острыми атаками и в начале первого тайма «Днепр» вышел вперед. Испанцы приходили в себя долго. Только через двадцать минут они взяли мяч под контроль и стали методично накатывать на ворота украинцев. Такой навал дал свои плоды - «Севилья» не только сравняла счет, но и вышла вперед.



Тем не менее на перерыв команды ушли при ничейном счете 2-2. После перерыва испанцы не упускали нити игры и довели матч до победы забив третий гол - 2-3 и второй кубок подряд у «Севильи».





Лондонское дерби в Баку



Прошлогодний финал в баку свел там две команды из Англии. Битва обещала быть огненной и яркой. Так и получилось, только была не битва, а форменный разгром. Футболисты «Челси» забили четыре, а пропустили один гол. Тренер Сарри полностью переиграл своего коллегу из «Арсенала». По удивительному совпадению это снова был Унай Эмери. На этот раз он проиграл с треском.



Футбольный финал проходил полностью под контролем подопечных Сарри. Они забрали мяч и не допускали острых атак на свои ворота. В принципе исход матча был решен уже в первом тайме. Солировал в матче Эден Азар. Это был его последний матч за «Челси» и он выложился на сто процентов.



Финал соревнования проходит по традиции в одно и то же время - 20:45. Что же будет в этом сезоне? Разрешит ли УЕФА проводить финал, ведь Европа под угрозой коронавируса и уже отменены матчи итальянского чемпионата.