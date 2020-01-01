Чемпионат Англии по футболу 2020/2021. Главные матчи сезона





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 12 сентября 2020 года и завершится 23 мая 2021 года.



Формула проведения турнира осталась прежней - каждая из 20 команд проведет по 38 матчей. В результате определятся чемпион и участники еврокубков, а также команды, которые покинут высший дивизион. Клубы, занявшие 18-е, 19-е и 20-е места, автоматически отправятся в низшую лигу.





Состав английской Премьер-лиги в сезоне 2020/2021



Премьер-лигу по итогам прошлого сезона покинули «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич Сити», занявшие, соответственно, 18-е, 19-е и 20-е места. В высшем дивизионе в сезоне 2020/21 выступят три новичка. Путевки в элитный дивизион получили «Лидс Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион», занявшие первые два места во втором английском дивизионе. «Фулхэм» выиграл плей-офф Чемпионшипа. «Лидс» возвратился в элитный дивизион впервые с сезона 2003/04.



В групповую часть Лиги чемпионов попали «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В Лиге Европы примут участие «Лестер» и «Арсенал» (групповой этап), а также «Тоттенхэм Хотспур», который начнет турнир со второго отборочного раунда.



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Главные матчи сезона 2020/2021



В матче за Суперкубок Англии 29 августа, в котором встретились чемпион прошлого сезона «Ливерпуль» и обладатель Кубка Англии «Арсенал», победу одержали «канониры» (1:1, 5:4 по пенальти).



Действующий чемпион «Ливерпуль» встретится в гостях с «Манчестер Сити» в 8-м туре. Поединок в Ливерпуле состоится 6 февраля в рамках 23-го тура. С «Юнайтед» подопечные Юргена Клоппа сыграют 16 января и 1 мая (в гостях) будущего года, с «Челси» команда встретится 20 сентября и 20 марта (дома). С «Тоттенхэмом» красные проведут матчи 16 декабря и 27 января (в гостях), а с «Арсеналом» сыграют 28 сентября и 3 апреля (в гостях). Первое дерби с «Эвертоном» намечено запланировано на 17 октября, ответная игра на «Энфилде» пройдет 20 февраля.



Другие значимые матчи сезона:



«Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» (12 декабря и 6 марта дома), «Челси» (2 января и 8 мая дома), «Тоттенхэм» (21 ноября и 13 февраля дома), «Арсенал» (17 октября и 20 февраля в гостях).



«Манчестер Юнайтед»: «Челси» (24 ноября и 27 февраля в гостях), «Тоттенхэм» (3 октября и 10 апреля в гостях), «Арсенал» (31 октября и 30 января в гостях).



«Челси»: «Тоттенхэм» (28 ноября и 3 февраля в гостях), «Арсенал» (26 декабря и 12 мая дома).



«Тоттенхэм»: «Арсенал» (5 декабря и 13 марта в гостях).



Финал Кубка Англии по футболу состоится 15 мая 2021 года на стадионе «Уэмбли».