Расписание матчей «Краснодара» в Лиге чемпионов УЕФА 2020/2021





«Краснодар» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021 встретится с победителем Лиги Европы минувшего сезона «Севильей», английским «Челси» и «Ренном» из Франции.



В чемпионате России, который завершился из-за пандемии коронавируса в конце июля, «Краснодар» финишировал на третьем месте. Лучший результат показали «Зенит» и «Локомотив», которые напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов. Клуб Сергея Галицкого пробился в основную сетку через раунд плей-офф. В матчах за выход в групповую стадию команда обыграла греческий ПАОК по сумме двух матчей (2:1 дома и 2:1 в гостях). «Быки» впервые в истории вышли в групповой этап ЛЧ.





«Севилья», «Челси», «Ренн»



«Севилья» заняла четвертое место в прошлом чемпионате Испании и напрямую попала в групповой этап Лиги чемпионов. Подопечные Юлена Лопетеги в финальном матче Лиги Европы, который состоялся 21 августа в Кельне, одержали победу над итальянским «Интером» со счетом 3:2. «Севилья» в 21 веке шесть раз становилась победителем второго по значимости клубного европейского турнира. Лучшее достижение красно-белых в Лиге чемпионов - выход в четвертьфинал в сезонах 1957/1958 и 2017/2018.



«Челси» финишировал на четвертой строчке в чемпионате Англии, отстав от лидера «Ливерпуля» на 33 очка. В прошлой Лиге чемпионов футболисты заняли второе место в группе, набрав одинаковое количество очков с лидером «Валенсией». На стадии 1/8 финала синие уступили будущему победителю «Баварии» 1:7 по сумме двух встреч. Лучшее достижение «Челси» в Лиге чемпионов - победа в 2012 году. Тогда на стадионе в Мюнхене команда вырвала победу у «Баварии» в серии послематчевых пенальти. В 2008 году в финале в «Лужниках» лондонцы проиграли «Манчестер Юнайтед».



Французский «Ренн» показал свой лучший результат в национальном чемпионате за всю историю (третье место) и впервые стал участником сильнейшего клубного турнира Европы.



Каковы шансы «Краснодара»?. Вряд ли в такой группе стоит рассчитывать больше чем на третье место. Обзор лучших капперов можно посмотреть на сайте truekapper.ru.





Расписание матчей «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов 2020/2021



20.10.2020 22:00 «Ренн» (Франция) - «Краснодар» (Россия)

28.10.2020 20:55 «Краснодар» (Россия) - «Челси» (Англия)

04.11.2020 23:00 «Севилья» (Испания) - «Краснодар» (Россия)

24.11.2020 20:55 «Краснодар» (Россия) - «Севилья» (Испания)

02.12.2020 20:55 «Краснодар» (Россия) - «Ренн» (Франция)

08.12.2020 23:00 «Челси» (Англия) - «Краснодар» (Россия)