Расписание матчей «Зенита» в Лиге чемпионов УЕФА 2020/2021





После проведения жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021 соперниками «Зенита» по группе F стали дортмундская «Боруссия», итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».



Питерцы два года подряд финишируют первыми в российской Премьер-лиге и напрямую попадают в групповой этап Лиги чемпионов. Прошлой осенью «Зенит» остался четвертым в средненькой по составу группе, пропустив вперед «Лейпциг», «Лион» и «Бенфику». Все решилось в последнем матче в Лиссабоне 10 декабря. Победа в матче гарантировала «Зениту» попадание в 1/8 финала, но подопечные Сергея Семака уступили со счетом 0:3 и потеряли шанс не только на продолжение борьбы в главном еврокубке, но и на попадание в Лигу Европы.





«Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»



Дортмундская «Боруссия» завоевала серебряные медали в 57-м сезоне Бундеслиги, уступив первое место бессменному чемпиону последних лет «Баварии». В прошлой Лиге чемпионов подопечные Люсьена Фавра заняли второе место в группе F вслед за «Баселоной», а в 1/8 финала уступили 2:3 по сумме двух матчей будущему финалисту французскому ПСЖ. «Боруссия» становилась победителем Лиги чемпионов УЕФА в 1997 году, в 2013 году проиграла в финале «Баварии».



«Лацио» финишировал четвертым в минувшем чемпионате Италии и впервые с 2007 года будет участвовать в групповом раунде главного клубного турнира Европы. Впрочем, 4-е место не гарантировало бело-голубым участие в ЛЧ. И лишь неудачное выступление в еврокубках «Ромы» и «Наполи» (5-е и 7-е места в серии А) позволило «Лацио» гарантированно стать участником Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



«Брюгге» в 15-й раз стал чемпионом Бельгии по футболу. 117-й розыгрыш турнира был остановлен 2 апреля 2020 года за тур до окончания чемпионата. Игры плей-офф также не были сыграны и в итоге «Брюгге» был провозглашен чемпионом. «Брюгге» - финалист Кубка европейских чемпионов сезона 1977/1978. Тогда на стадионе «Уэмбли» бельгийцы уступили в решающем матче «Ливерпулю».



Шансы «Зенита» на выход из группы довольно высоки. Со списком самых надежных капперов можно ознакомиться на сайте nadezhnye-kappery.ru.





Расписание матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов 2020/2021



20.10.2020 19:55 «Зенит» (Россия) - «Брюгге» (Бельгия)

28.10.2020 23:00 «Боруссия» Д (Германия) - «Зенит» (Россия)

04.11.2020 20:55 «Зенит» (Россия) - «Лацио» (Италия)

24.11.2020 23:00 «Лацио» (Италия) - «Зенит» (Россия)

02.12.2020 23:00 «Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» (Россия)

08.12.2020 20:55 «Зенит» (Россия) - «Боруссия» Д (Германия)