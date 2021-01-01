Почему лучше делать ставки на спорт в БК Париматч?





Потому что это удобно, всегда актуально и главное, прибыльно! Нет, о баснословных выигрышах речь не идет. В букмекерской конторе «Пари матч» как и везде, игра в ставки на спорт обязательно связана с риском. Другое дело, что рисковать, заключая пари в этой БК приятно. Всегда есть выбор сделать наиболее оптимальную ставку, а сам игровой процесс доставляет массу удовольствия и удовлетворения.



Это не субъективное мнение! Это реалии сегодняшнего беттинга. В мире не так много букмекерских контор, подобных «Pari match», с которыми приятно иметь дело, о которых в основном говорят только хорошее. Подтверждением и доказательством популярности этого букмекера среди поклонников ставок на спорт являются многочисленные положительные отзывы бетторов, высокие места в рейтингах.



В интернете всегда можно найти огромный пласт сопутствующей интересной информации об этой букмекерской конторе. Хотите убедиться в этом сами, посетите блог о ставках в Париматч - новые статьи каждую неделю! К вашим услугам прогнозы к ставкам, анализы состоявшихся событий, мнения экспертов.



Что же такого особенного в БК «Пари матч»? Чем так прельщает игроков эта контора?





Особенности букмекера



На первый взгляд ничего особенного в букмекерской конторе «Pari match» нет. Традиционный набор спортивных дисциплин, обширная линия и разнообразная роспись. Это в равной степени касается как игры в Live, так и для ставок в прематче. На передних позициях самые популярные виды спорта: футбол, хоккей, теннис, баскетбол, бокс, поединки ММА и автогонки.







Самая длинная линия естественно про футбол. В БК «Пари матч» к футболу особенное отношение, поэтому здесь можно найти котировки к практически любому интересующему матч. В топ событий входят не только матчи с участием команд ведущих европейских чемпионатов, но и события из рядовых лиг. К этому стоит добавить и богатую роспись на футбол. К основным ставкам на победу, сюда можно добавить целый набор других интересных котировок. К ставкам с форой и с тоталами добавлены исходы на конкретные результаты по каждому тайму, по количеству забитых голов, угловых, желтых карточек. В целом, для ставок на футбол эта контора предлагает оптимальный букмекерский продукт.



Коэффициенты адекватные, а маржа варьируется в приличных рамках, 3-5% на прематч и 7-8% на исходы в лайве.



Практически на таком же уровне в БК «Пари матч» подаются события из мира хоккея, баскетбола, бокса и тенниса. По количеству ставок на боксерские поединки и матчи турниров Большого Шлема в теннисе этот букмекер уверенно входит в число лидеров международного рынка интерактивных ставок. Выбор у бетторов есть всегда!





Обслуживание клиентов



Помимо качественного букмекерского продукта БК Pari match большое значение уделяет системе обслуживания. Сервис в этой конторе поставлен во главу угла. Все для клиента и ради клиента. Букмекер постоянно заботиться о мотивации игроков. Действует налаженная система бонусов, устраиваются различные акции. Играть и делать ставки на исходы спортивных событий у этого букмекера всегда приятно и комфортно.







Счет можно пополнить любым удобным способом. Аналогично осуществляется вывод средств. Никаких задержек и дополнительных комиссий клиентам не грозят. Делать ставки можно на базе официального сайта, мобильной версии или непосредственно с платформы мобильного приложения. Что касается самого сайта конторы и его мобильных приложений, то все функционалы одинаково удобны и практичны в работе.



В отношении честных и порядочных клиентов букмекер всегда лоялен. Что касается отношения конторы «Пари матч» к недобросовестным игрокам и мошенникам, то здесь благосклонность букмекера заканчивается. Малейшие нарушения правила обслуживания в БК чревато блокировкой аккаунта, порезкой счета и снижением лимитов. Обо всем этом контора заранее предупреждает своих клиентов! Помните!