



Игра в ставки на спорт с каждым днем набирать популярность. Делать ставки стало не только модно и прибыльно. Играть стало гораздо проще и безопаснее. Ранее игроки сознательно шли на риск, регистрируясь на сайте БК. Теперь ситуация в корне изменилась. За допущенные промахи и ошибки начинающие бетторы могут больше не переживать. Расплачиваться за проигрыши по началу можно не реальными деньгами. Контора предлагает испробовать свои силы и мастерство, делая ставки на виртуальные деньги.



Примером такой заботы о своих будущих клиентах является предложение букмекерской конторы «Betcity» открыть гостевой счет. Немного ни мало, пользователь получает возможность заключать пари на мнимые деньги. Другими словами, прежде чем перейти к регистрации на сайте и заводить реальные деньги на свой игровой счет, игрок может для начала попробовать сыграть не по-настоящему.



Если интересно подобное предложение, воспользуйтесь альтернативной ссылкой на зеркало бетсити. Заходите на альтернативный сайт, играйте на виртуальные деньги и тренируйтесь в свое удовольствие.





Создаем счет в БК. Инструкция



Сегодня некоторые онлайн-букмекеры предлагают подобный вариант сотрудничества. Пользователь играет на виртуальные деньги, тренируется, набирается опыта, совершенствует выбранную стратегию. Никаких убытков и серьезных потерь при этом беттор не испытывает. Такую возможность предоставляет своим клиентам букмекерская контора «Betcity».



Важная справка! Гостевой счет можно открыть только на сайте betcity.com, в оффшорной букмекерской конторе. Эта контора на территории запрещена и доступна только на альтернативных сайтах. В российской версии сайта betcity.ru такой щедрости нет.







Для того чтобы открыть такой учебный счет регистрироваться на сайте нет необходимости.

Дальнейшие действия будут следующими:



- перейти на старую версию сайта. На этой web-странице имеется кнопка «гостевой вход». Единственное, что система потребует от пользователя, ввести капчу, убедив портал в том, что пользователь не является роботом;

- дождаться получения пароля и логина для гостевой учетной записи;

- дождаться переадресации на основной сайт БК «Betcity».



Для справки! Гостевой счет доступен не только новичкам. Клиенты конторы могут себе позволить такую роскошь.



Сумма условных денег на гостевом счету в оффшорной БК эквивалентна 10 тыс. рублей. Такого количества вполне достаточно для того, чтобы испробовать на деле любую стратегию, убедиться в правильности выбранной тактике. Заключаются пари на виртуальные рубли таким же образом, как и на реальные средства. Тот же алгоритм и та же динамика игры. Кликаешь по интересующему коэффициенту и ставка автоматически заносится в купон.

Если использовать гостевой вход для создания виртуального счета не удается, игрок превысил лимит, в рамках которого можно создавать подобные счета.





Выводы о пользе гостевого счета



На первый взгляд может показаться детской шалостью желание сыграть на виртуальные деньги. Однако как показывает практика, быстрое расходование виртуальных средств на счету дает повод игрокам задуматься, все ли было сделано правильно!







Прежде чем начать делать ставки на свои кровные деньги, не лучше ли набить руку на ставках на условные деньги. Когда результат от игры положительный, т.е. на счету положительный баланс, есть все основания начать играть на реальные деньги.



Потраченные условные деньги букмекер обратно требовать не будет. Полученная прибыль от выигрышных ставок так и останется на гостевом счету. Ни обналичить, ни продать обратно БК эти деньги нельзя.