



Для человека с плоскостопием характерно сильное уплощение плоскости стопы, из-за чего возможность смягчения перемещений корпуса при беге несколько снижается. Известно две разновидности этого неприятного заболевания, которое в зависимости от ориентации уплощения называют продольным или поперечным.



Ребенок, страдающий указанным отклонением от нормы, при беге испытывает определенное неудобство, что проявляется в быстрой утомляемости во время занятий футболом. Со временем появляются сильные боли в стопах, существенно ограничивающие подвижность малыша.





Как возникает и проявляется плоскостопие



Ранние признаки дефекта стопы у ребенка воспринимаются как неприятные для него ощущения, проявляющиеся следующим образом:



- при игре в футбол и даже при обычных пеших прогулках он устает значительно быстрее других малышей;

- при нагрузках в мышцах появляется отечность, нередко приводящая к кратковременным судорогам в ногах;

- привычная обувь оказывается чересчур узкой и начинает стирать ступни.



Играть в полную силу при таких условиях ребенок, естественно, не сможет.



Однако одних только личных ощущений для безошибочной диагностики плоскостопия, конечно же, недостаточно. Для полной уверенности в заболевании ребенка желательно обратиться к опытному врачу. И лишь после консультаций со специалистом родителя вправе судить о том, можно ли малыша с признаками плоскостопия отдавать в секцию.





Футбол и плоскостопие: совместимы ли они?



Игра в футбол предполагает быстрое передвижение вдоль площадки и обязательное напряжение мышц не только ног, но и ступней. Поэтому сочетание «футбол и плоскостопие» возможно лишь при условии принятия специальных мер. Одна из них – правильный подбор обуви для малыша, имеющего этот недостаток. Кроме того, важно сразу определиться с тем, какая степень заболевания выявлена.





Степени плоскостопия



При первой степени дефекта под названием «плоскостопие» сильной деформации еще не наблюдается. Для нее характерна быстрая утомляемость ног при полном отсутствии болезненных ощущений в мышцах. Во время обувания чувствуется легкий дискомфорт, а по утрам сразу после пробуждения не исключены отеки ног.



При плоскостопии второй степени рассматриваемая болезнь выражена более явно. В этом случае свод стопы сужается, а неприятные ощущения заметно усиливаются (характерная боль проявляется чуть сильнее). При третьей степени плоскостопие более выражено, поскольку деформация усиливается значительно. Она проявляется настолько сильно, что одевать и носить привычную обувь становится невозможно. Такой дефект не подлежит лечению, а со временем может привести к серьезным осложнениям.





Занятия в футбольной секции «АЗБУКА СПОРТА»



Большинство специалистов уверены в том, что заниматься в секции футбола при плоскостопии первой степени вполне допустимо. Для ребенка с этим недостатком режим тренировок обычно корректируется по предельной длительности нагрузок.



Для того чтобы посещать занятия в детской школе футбола АЗБУКА СПОРТА, родителям потребуется получить справку из медучреждения и передать ее тренеру. На основе заверенного врачом документа и решения общего тренерского совета малышу предоставляются послабления в режиме занятий (независимо от возраста и группы, к которой он приписан).