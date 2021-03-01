Евро-2020 (Евро-2021). Состав сборной России по футболу

Заявка сборной России для участия в чемпионате Европы по футболу 2020 (2021) станет известна перед началом турнира. Ниже приведен состав национальной сборной России на весенние отборочные матчи ЧМ-2022.
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).
Защитники: Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Резиуан Мирзов («Химки»), Даниил Фомин («Динамо»).
Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»).
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020
В матче с Мальтой, который состоится 24 марта, сборная России выступит в следующем составе:
В игре со Словенией, которая состоится 27 марта, сборная России выступит в следующем составе:
В матче со Словакией, который состоится 30 марта, сборная России выступит в следующем составе: