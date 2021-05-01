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Почему стоит купить билеты на сентябрьский матч Россия - Мальта


Билеты на матч Россия - Мальта

В марте стартовали отборочные турниры чемпионата мира по футболу-2022. Истинные фанаты этой игры не могут пропустить такое событие и с нетерпением ждут очередного матча. Через несколько месяцев, 7 сентября, состоится игра между Россией и Мальтой.

Отборочные турниры чемпионата мира-2022: что нужно знать


В 2022 году чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре.

Отборочные турниры начались еще 2 месяца назад. Они завершатся в марте 2022 года. В них участвует около 55 команд из разных стран.

Напомним, что сборная России по футболу за 2 месяца успела сыграть несколько матчей. В рамках отборочных турниров у нее уже была игра с мальтийской командой, которая завершилась счетом 1:3 в пользу России. Игра проходила 24 марта.

Российская сборная и ее участие в чемпионате мира по футболу


За годы существования чемпионата мира по футболу Россия в нем участвовала 4 раза:

- в 1994 году (чемпионат проходил в США);
- в 2002 году (чемпионат проходил в Японии и Республике Корея);
- в 2014 году (чемпионат проходил в Бразилии);
- в 2018 году (чемпионат проходил в России).

Надеемся, что в 2022 году российские футболисты смогут стать частью этого события.

Когда состоится следующий матч Россия – Мальта


Следующая игра Россия - Мальта станет 6-м матчем отборочного турнира. Можно онлайн купить билеты на матч Россия - Мальта. Он состоится 7 сентября 2021 года в 21:45 по московскому времени.

Матч пройдет в городе Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

Этот стадион был открыт в преддверии Чемпионата Мира по футболу - 2018.

Причина, по которой стоит посетить сентябрьский матч Россия – Мальта, проста: болельщики смогут не только поддержать команду, но и насладиться захватывающей игрой, которая будет полна духа соперничества.

Состав российской команды на отборочных турнирах


Российская сборная во время отборочных турниров состоит из 37 футболистов.

В нее входят 30 основных игроков и 7 запасных.

Тренером команды по традиции стал Станислав Черчесов. Он тренирует российскую соборную по футболу с 2016 года.

Ее капитаном назначен нападающий Петербургского "Зенита" и один из лучших футболистов России - Артём Дзюба.

Количество мест на стадионе и стоимость билетов на матч


На стадионе Волгограда расположено 45500 мест для болельщиков.

Места находятся в 4-х разных секторах, которые называются:

- Сектор А,
- Сектор В,
- Сектор С,
- Сектор D.

Стоимость билетов на матч варьируется от 1300 до 4500 рублей. Она зависит от выбранного сектора.

Можно приобрести билеты в VIP-ложу. В ней расположены самые комфортные места. Кроме того, трибуна для VIP-гостей находится выше других трибун. Именно поэтому с нее откроется прекрасный вид на игру. Стоимость таких билетов обговаривается индивидуально.

Мы рекомендуем обязательно посетить матч Россия - Мальта, который состоится в сентябре. Вы гарантированно получите множество эмоций и впечатлений. Кто знает, может, вы испытаете небывалое чувство радости, если российская сборная сможет разгромить мальтийскую команду.












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