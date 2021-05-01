Почему стоит купить билеты на сентябрьский матч Россия - Мальта





В марте стартовали отборочные турниры чемпионата мира по футболу-2022. Истинные фанаты этой игры не могут пропустить такое событие и с нетерпением ждут очередного матча. Через несколько месяцев, 7 сентября, состоится игра между Россией и Мальтой.





Отборочные турниры чемпионата мира-2022: что нужно знать



В 2022 году чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре.



Отборочные турниры начались еще 2 месяца назад. Они завершатся в марте 2022 года. В них участвует около 55 команд из разных стран.



Напомним, что сборная России по футболу за 2 месяца успела сыграть несколько матчей. В рамках отборочных турниров у нее уже была игра с мальтийской командой, которая завершилась счетом 1:3 в пользу России. Игра проходила 24 марта.





Российская сборная и ее участие в чемпионате мира по футболу



За годы существования чемпионата мира по футболу Россия в нем участвовала 4 раза:



- в 1994 году (чемпионат проходил в США);

- в 2002 году (чемпионат проходил в Японии и Республике Корея);

- в 2014 году (чемпионат проходил в Бразилии);

- в 2018 году (чемпионат проходил в России).



Надеемся, что в 2022 году российские футболисты смогут стать частью этого события.





Когда состоится следующий матч Россия – Мальта



Следующая игра Россия - Мальта станет 6-м матчем отборочного турнира. Можно онлайн купить билеты на матч Россия - Мальта. Он состоится 7 сентября 2021 года в 21:45 по московскому времени.



Матч пройдет в городе Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».



Этот стадион был открыт в преддверии Чемпионата Мира по футболу - 2018.



Причина, по которой стоит посетить сентябрьский матч Россия – Мальта, проста: болельщики смогут не только поддержать команду, но и насладиться захватывающей игрой, которая будет полна духа соперничества.





Состав российской команды на отборочных турнирах



Российская сборная во время отборочных турниров состоит из 37 футболистов.



В нее входят 30 основных игроков и 7 запасных.



Тренером команды по традиции стал Станислав Черчесов. Он тренирует российскую соборную по футболу с 2016 года.



Ее капитаном назначен нападающий Петербургского "Зенита" и один из лучших футболистов России - Артём Дзюба.





Количество мест на стадионе и стоимость билетов на матч



На стадионе Волгограда расположено 45500 мест для болельщиков.



Места находятся в 4-х разных секторах, которые называются:



- Сектор А,

- Сектор В,

- Сектор С,

- Сектор D.



Стоимость билетов на матч варьируется от 1300 до 4500 рублей. Она зависит от выбранного сектора.



Можно приобрести билеты в VIP-ложу. В ней расположены самые комфортные места. Кроме того, трибуна для VIP-гостей находится выше других трибун. Именно поэтому с нее откроется прекрасный вид на игру. Стоимость таких билетов обговаривается индивидуально.



Мы рекомендуем обязательно посетить матч Россия - Мальта, который состоится в сентябре. Вы гарантированно получите множество эмоций и впечатлений. Кто знает, может, вы испытаете небывалое чувство радости, если российская сборная сможет разгромить мальтийскую команду.