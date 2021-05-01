Сезонные ставки: с чем связана их популярность





Традиционно лето является затишьем перед бурей – стартом ряда крупных турниров. Однако, в этом году имеет место исключение. Ведь по известным всем причинам Евро-2020 было перенесено на 2021 год, а ещё ему предшествовал хоккейный чемпионат мира, где также участвовала наша сборная. Такие события вызывают огромный интерес даже у далёких от индустрии беттинга пользователей. Ниже мы разберёмся, в чём же причины роста популярности ставок перед крупными турнирами, а также выясним, где лучше их заключать. Но для начала, вкратце вспомним о том, как выступили наши спортсмены на ЧМ-2021 по хоккею и футбольном Евро-2020.





Россия на хоккейном ЧМ и Евро-2020



Общественность только завершила обсуждать провал хоккейной сборной, и с надёжной переключилась на футбол, как тут наши «любимчики» снова преподнесли очередной «сюрприз».



Неудачное выступление хоккейной сборной в Латвии уже осталось в прошлом, и в большинстве связано с наличием в составе молодых игроков, у которых нет опыта выступлений на крупных турнирах.



Но вот провал сборной по футболу можно назвать болезненным ударом в самое сердце. Ведь в действиях подопечных Черчесова не прослеживалось как желания доказать свою состоятельность, так и профессионализма, которым, к нашему сожалению, обладали соперники по группе.



В итоге вполне заслуженный вылет с Евро-2020 после унизительного матча в Дании.



Однако, времени на «траур» нет. Ведь уже осенью продолжится квалификация к ЧМ-2022, где пока шансы на выход в финальную стадию турнира у России сохраняются. И тут уж точно нельзя подводиться своих болельщиков. Ведь непопадание на турнир может обернуться невероятной волной критики, и утратой интереса к международному футболу на уровне сборной со стороны российских болельщиков. Но пока ситуацию можно исправить, на что все очень надеются, и по-прежнему верят в подопечных Черчесова, уже делая ставки на отборочные матчи чемпионата мира.





В чём заключаются причины роста популярности БК перед сезонными турнирами?











Даже далёкие от беттинга пользователи перед стартом и во время крупных турнирах приходят в ставки и начинают заключать их на матчи с участием нашей сборной, либо российских клубов, принимающих участие в еврокубках. Почему же так происходит? Всё предельно просто, и рост популярности беттинга во время сезонных турниров можно объяснить несколькими причинами.



1. Патриотизм. Многие, кто не делал ставок ранее хотят поддержать свою сборную либо команду. Именно поэтому они и заключают спортивные пари надеясь, что в это время Россия не подведёт и сможет достойно проявить себя на турнире.



2. Желание заработать. Во время крупных соревнований проводится очень много знаковых матчей, и во многих из них исход является очевидным, ввиду чего люди заключают ставки, чтобы получить практически гарантированный выигрыш.



3. Реклама. В момент проведения знаковых соревнований букмекеры ещё больше начинают рекламировать себя. Это касается как рекламы по ТВ и радио, так и баннеров на улице. Поэтому некоторые пользователи на подсознательном уровне проникаются интересом к беттингу, и делают ставку. Ведь скоро пройдёт матч, который уже более недели находится на слуху.



4. Спортивные программы по ТВ. Когда проводят Евро, ЧМ, Лигу Чемпионов или подобные турниры, на ТВ появляется больше спортивных программ. В их рамках эксперты обсуждают как уже сыгранные, так и предстоящие матчи. И это также пробуждает у далёких от ставок людей интерес к беттингу.





Где лучше ставить на знаковые сезонные турниры?



Все легальные букмекеры России предлагают своим клиентам заключать спортивные пари на крупные соревнования. Однако, далеко не в каждой компании делать ставки выгодно. Ведь один букмекер может предлагать хороший бонус при низких коэффициентах, а второй, напротив, выставить хорошие котировки без бонусного поощрения.



Однако, есть контора, где всё это балансирует на разумной грани. Речь идёт про Леон БК. Здесь есть всё для комфортного беттинга как на Евро, ЧМ-2022 и Лигу Чемпионов, так и для заключения пари на другие соревнования и виды спорта в принципе.



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