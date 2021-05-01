Хобби известных футболистов





То, что для тысяч людей - развлечение и отдых, для профессиональных футболистов - работа. Порой создается впечатление, что вся жизнь спортсменов проходит на поле, но это не так. Многие представители популярнейшей игры на планете - разносторонние люди, имеющие интересы помимо футбола. Что мы знаем об увлечениях известных игроков.





Музыканты



Прославленный чешский вратарь Петр Чех неравнодушен к року. Заявленный в качестве голкипера ФК «Челси» на сезон Английской премьер-лиги 2020/2021 играет на ударных. Он выступал на концерте группы Eddie Stoilow, исполнял барабанную партию из песен Smells Like Teen Spirit Nirvana. Вот уже шесть лет Чех ведет канал на YouTube, на котором выкладывает каверы на известных исполнителей.



Футболист уверен, играя на барабанах, прокачивает вратарский скилл. Хобби развивает координацию рук и зрения, что пригождается в матчах.



Бразильский футболист Неймар также любит музыку во всех ее проявлениях: слушает, танцует под нее и исполняет. На счету нападающего французского ПСЖ дуэты с исполнителями Мишелем Тело и Густаво Лимой. Неймар признавался: уроки вокала и игры на фортепиано берет, чтобы популяризировать национальную музыку.





Кондитер



Футболисты понимают, что нельзя до старости выходить на поле. Их увлечения становятся делом, которому они посвящают себя после завершения карьеры.

Так немецкий защитник Мориц Фольц, игравший за ФК «Мюнхен-1860», теперь кондитер. Кулинарное искусство привлекало его с детства - он любил выпекать торты, пироги и пирожные. Экс-футболист выпустил книгу рецептов, в которой описал процесс создания собственных шедевров.





Коллекционер



Юрий Жирков вот уже больше 10 лет занимается коллекционированием. Игрок «Зенита» и сборной России собирает артефакты времен Великой Отечественной войны: форму, оружие, медали и другие предметы. Футболист даже мечтает открыть музей ВОВ в Калининграде, на родине своей супруги Инны.





Растениевод



Полузащитник, ассистент главного тренера клуба «Каррарезе» Марко Маркьонни занимается садоводством. Интерес к хобби итальянский футболист проявлял с самого детства. Он лично на тракторе обрабатывает 15 гектаров земли, выращивая оливки и фруктовые деревья.



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