Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу





Валерий Карпин – новый главный тренер сборной России по футболу. Решение весьма оригинальное, тем более что до конца этого года он будет совмещать работу в сборной и «Ростове», который возглавляет с конца 2017 года.



Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Понятно, что все будет зависеть от результатов команды в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре. Текущие ставки на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 на официальном сайте Fonbet. Успешное выступление в семи оставшихся матчах (выход в финальный турнир) автоматически приведет к продлению контракта.



Похоже, что назначение Карпина имеет в значительной степени медийную подоплеку. Болельщики, мягко говоря, недолюбливали закрытого и мрачного Черчесова. Лишь результат на домашнем чемпионате мира примирял СМИ и болельщиков с его кандидатурой, но, когда сборная провалила Евро, а сам Черчесов в развернутом интервью в эфире «Матч ТВ» по итогам турнира вел себя совсем невнятно, его отставка воспринималась как праздник.



Еще один праздник – назначение молодого, яркого и харизматичного Карпина. Его любили как игрока, так и тренера – ну как любили... Ценили и уважали – так уж точно, тем более как одного из немногих российских футболистов, которые реально добились на западе больших успехов, и не где-то там, а в двух серьезных клубах испанского чемпионата. Похоже, РФС попал в точку с назначением, если говорить о сиюминутной реакции. Во всех опросах болельщиков, касающихся кандидатуры нового тренера сборной, Карпин лидировал с большим отрывом.



Другой вопрос, что тренерские успехи 52-летнего Карпина далеко не бесспорны. Два серебра со «Спартаком» – результат лишь отчасти позитивный. Затем были безоговорочные провалы с «Мальоркой» и армавирским «Торпедо», после чего – достаточно успешный период в «Ростове», где Карпин выжимал результат, не имея под рукой серьезных ресурсов. Да и то: из еврокубков быстро вылетел, а в прошлом сезоне финишировал только на девятом месте.



Его назначение в сборную выглядит авансом и заодно напоминает о том, что тренировать Россию, гарантированно получая ушаты критики – далеко не самая желанная работа. Поговаривают, что был вариант с главным тренером немецкой молодежной сборной Штефаном Кунцем, подуставшим ждать своего шанса возглавить первую команду. Но насколько серьезно велись переговоры - непонятно. Одной из интриг становятся взаимоотношения Карпина с Дзюбой, поскольку у них давний и фактически открытый конфликт. В общем, скучно не будет, тем более что отборочные матчи к ЧМ уже не за горами.

























Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу



Валерий Карпин – новый главный тренер сборной России по футболу. До конца этого года он будет совмещать работу в сборной и «Ростове», который возглавляет с конца 2017 года. Драфт НХЛ-2021. Итоги первого раунда, Свечков - 19-й



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