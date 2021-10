КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие Матч ТВ







Многие новички в мире беттинга не знают, какому букмекеру отдать предпочтения. Для этого они читают отзывы в интернете и обзоры на букмекерские компании, чтобы понять, какая из них является самой популярной. Мы решили избавить начинающих беттеров от этой работы и подготовить тематическую статью, рассказав о пяти букмекерских конторах, являющихся наиболее популярным среди пользователей на 2021 год.



ТОП-5 популярных БК

Согласно рейтингу букмекерских регистраций bookmakers-registrations.ru список популярных контор не менялся, и на данный момент лидерами являются такие компании, как:



- 1xСтавка;

- Винлайн;

- Лига Ставок;

- Леон;

- Париматч.



О каждой из компаний поговорим по тексту ниже.



1xСтавка





Представленный букмекер начал принимать спортивные ставки ещё в 2010 году. В настоящее время он работает легально, получив лицензию ФНС России. Эта компания подключена к первому СРО и первому ЦУПИС, что гарантирует безопасность игры и совершения платежей. Заключать пари можно не только на сайте, но и в наземных ППС, которых по стране работает более 700. Новичкам и действующим игрокам предлагаются различные бонусы.



В 1xСтавка на большинство матчей устанавливают среднюю маржу. Депозиты и выводы можно осуществлять разными методами. Это банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи и т.д. Техническая поддержка доступна в круглосуточном режиме. Обратиться в неё можно как по телефону и почте, так и через чат непосредственно на страницах официального сайта.



Винлайн

Создание компании датировано 2009 годом. Она также работает с первым СРО и ЦУПИС. Средний размер маржи составляет порядка 8%. Вывод на все системы занимает не более пары часов. Исключением являются банковские карты, перевод на которые может зачисляться в течение 3-х рабочих дней.



Заключать пари можно на сайте, в мобильном приложении либо пунктах приёма ставок, которых по стране работает более чем предостаточно. Обращение в поддержку, работающую в режиме 24/7, можно осуществить по телефону, электронной почте либо написав оператору в чате на сайте конторы.



Лига ставок

Ещё один популярный среди пользователей букмекер. Он начал принимать ставки в 2007 году. В настоящее время компания полностью легальна на территории Российской Федерации, работает по лицензии ФНС, а также является членом первого СРО и ЦУПИС.



В линии Лиги Ставок предложена эксклюзивная роспись на РПЛ, ввиду чего она отлично подойдёт беттерам, предпочитающим заключать пари на матчи российского чемпионата. Маржа колеблется в пределах 2-10%, в зависимости от популярности вида спорта и турнира.



Вывод занимает от пары минут до нескольких часов. Новичкам предлагают бонус в виде фрибета. Для ставок доступен как официальный сайт, так и качественно проработанное приложение для мобильных устройств.



Леон

Компания Леон начала свою деятельность в 2011 году. В настоящий момент этот букмекер является одним из самых крупных на рынке и пользуется высоким уровнем популярности среди пользователей. Контора легальна на территории России, регулярно проводит акции и предлагает всем клиентам хорошие бонусы.



Заключать пари можно на сайте, в приложении либо наземных ППС. В случае возникновения сложностей всегда можно обратиться в поддержку, работающую в круглосуточном режиме.



Париматч

Компания Париматч принимает ставки на территории России с 2009 года. Она также состоит в первой СРО и сотрудничает с первым ЦУПИС.



Маржа достигает 9%, но чаще всего она актуальна для матчей в режиме Лайв. Для вывода средств и внесения депозита предложены карты банков, электронные кошельки и т.д. Каждый новичок получает приветственный бонус. Много поощрений у этого букмекера и для уже действующих игроков.



Ставить можно в приложении и на полной версии сайта. В случае возникновения трудностей на помощь придёт поддержка, обратиться в которую можно на сайте через чат, написав на почту либо связавшись с консультантом в телефонном режиме.



Заключение Каждая из контор подходит для заключения спортивных пари. На данный момент это самые популярные компании среди поклонников ставок. Какого букмекера из представленного списка выбрать, решать исключительно вам. Кроме того, вы можете не останавливаться на предложенных вариантах, а отдать предпочтение менее популярным букмекерам, которые входят в рейтинг легальных букмекерских компаний.

























