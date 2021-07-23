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Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание матчей





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.



На этой странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата.



Клубы - участники в сезоне 2021/2022

В чемпионате России примут участие 16 команд: «Зенит» (1-е место в чемпионате-2020/21), «Спартак» (2-е), «Локомотив» (3-е), «Рубин» (4-е), «Сочи» (5-е), ЦСКА (6-е), «Динамо» (7-е), «Химки» (8-е), «Ростов» (9-е), «Краснодар» (10-е), «Ахмат» (11-е). «Урал» (12-е), «Уфа» (13-е), «Арсенал» (14-е), «Крылья Советов» (1-е место в ФНЛ), «Нижний Новгород» (3-е место в ФНЛ).



Премьер-лигу по итогам прошлого сезона покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие, соответственно, 15-е и 16-е места. В высшем дивизионе в сезоне 2020/21 выступят два новичка. Путевки в элитный дивизион получили «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», занявшие первое и третье места в первенстве ФНЛ.



Турнирная таблица

После 18 туров





Команда И В Н П О 1 Зенит 18 11 5 2 38 2 Динамо 18 11 3 4 36 3 Сочи 18 10 1 7 31 4 ЦСКА 18 9 3 6 30 5 Краснодар 18 8 5 5 29 6 Локомотив 18 7 7 4 28 7 Ахмат 18 9 0 9 27 8 Крылья Советов 18 8 3 7 27 9 Спартак 18 6 5 7 23 10 Рубин 18 6 4 8 22 11 Урал 18 4 7 7 19 12 Арсенал 18 5 4 9 19 13 Нижний Новгород 18 5 4 9 19 14 Ростов 18 4 6 8 18 15 Уфа 18 3 7 8 16 16 Химки 18 2 8 8 14



Лучшие бомбардиры



Гамид Агаларов («Уфа») - 13 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Матео Кассьерра («Сочи») - 8, Дмитрий Полоз («Ростов») - 8.



Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022 Результаты игр



1-й тур



23.07.2021 Ростов - Динамо - 0:2

24.07.2021 Химки - Зенит - 1:3

24.07.2021 Локомотив - Арсенал - 3:1

24.07.2021 Рубин - Спартак - 1:0

25.07.2021 Урал - Краснодар - 0:3

25.07.2021 Крылья Советов - Ахмат - 1:2

25.07.2021 ЦСКА - Уфа - 1:0

26.07.2021 Нижний Новгород - Сочи - 1:0



2-й тур



30.07.2021 Крылья Советов - Спартак - 0:1

30.07.2021 Арсенал - Рубин - 0:3

31.07.2021 Уфа - Динамо - 2:3

31.07.2021 ЦСКА - Локомотив - 1:2

01.08.2021 Урал - Нижний Новгород - 1:1

01.08.2021 Ростов - Зенит - 2:4

01.08.2021 Краснодар - Химки - 0:1

02.08.2021 Ахмат - Сочи - 1:2



3-й тур



06.08.2021 Уфа - Локомотив - 1:1

07.08.2021 Зенит - Краснодар - 3:2

07.08.2021 Арсенал - Крылья Советов - 2:1

07.08.2021 Спартак - Нижний Новгород - 1:2

08.08.2021 Химки - Ростов - 1:1

08.08.2021 Рубин - Ахмат - 2:1

08.08.2021 Динамо - ЦСКА - 2:1

09.08.2021 Сочи - Урал - 2:0



4-й тур



14.08.2021 Нижний Новгород - Уфа - 1:2

14.08.2021 Спартак - Урал - 1:0

14.08.2021 Ахмат - Динамо - 2:1

14.08.2021 Ростов - ЦСКА - 1:3

15.08.2021 Локомотив - Зенит - 1:1

15.08.2021 Краснодар - Арсенал - 3:2

15.08.2021 Рубин - Крылья Советов - 1:1

16.08.2021 Сочи - Химки - 3:0



5-й тур



21.08.2021 ЦСКА - Ахмат - 2:0

21.08.2021 Арсенал - Спартак - 1:1

21.08.2021 Урал - Динамо - 0:1

21.08.2021 Уфа - Зенит - 1:1

21.08.2021 Крылья Советов - Сочи - 1:0

22.08.2021 Локомотив - Краснодар - 2:1

22.08.2021 Нижний Новгород - Ростов - 1:2

22.08.2021 Химки - Рубин - 1:1



6-й тур



26.08.2021 Уфа - Крылья Советов - 1:2

26.08.2021 Спартак - Сочи - 1:2

26.08.2021 Ахмат - Арсенал - 2:1

26.08.2021 Зенит - ЦСКА - 1:0

27.08.2021 Урал - Ростов - 1:1

27.08.2021 Химки - Нижний Новгород - 1:1

27.08.2021 Динамо - Локомотив - 1:1

27.08.2021 Краснодар - Рубин - 2:0



7-й тур



11.09.2021 Локомотив - Крылья Советов - 2:0

11.09.2021 Зенит - Ахмат - 3:1

11.09.2021 Спартак - Химки - 3:1

12.09.2021 Арсенал - ЦСКА - 2:2

12.09.2021 Сочи - Уфа - 3:1

12.09.2021 Динамо - Нижний Новгород - 1:2

13.09.2021 Рубин - Урал - 4:0

13.09.2021 Ростов - Краснодар - 1:1



8-й тур



18.09.2021 Уфа - Химки - 3:2

18.09.2021 Крылья Советов - Ростов - 4:2

18.09.2021 Ахмат - Краснодар - 0:2

19.09.2021 Нижний Новгород - Арсенал - 2:3

19.09.2021 Сочи - Динамо - 0:1

20.09.2021 Урал - Локомотив - 0:0

20.09.2021 Рубин - Зенит - 1:3

20.09.2021 ЦСКА - Спартак - 1:0



9-й тур



25.09.2021 Химки - Локомотив - 0:0

25.09.2021 Зенит - Крылья Советов - 2:1

25.09.2021 Спартак - Уфа - 2:0

26.09.2021 Динамо - Рубин - 2:0

26.09.2021 Ростов - Ахмат - 1:2

26.09.2021 Краснодар - Сочи - 3:0

27.09.2021 Урал - Арсенал - 2:0

27.09.2021 Нижний Новгород - ЦСКА - 0:2



10-й тур



02.10.2021 Рубин - Нижний Новгород - 0:1

02.10.2021 Динамо - Крылья Советов - 0:1

02.10.2021 Арсенал - Химки - 0:0

02.10.2021 ЦСКА - Краснодар - 0:0

03.10.2021 Уфа - Урал - 0:1

03.10.2021 Зенит - Сочи - 1:2

03.10.2021 Ахмат - Спартак - 0:1

03.10.2021 Локомотив - Ростов - 1:2



11-й тур



16.10.2021 Арсенал - Зенит - 2:1

16.10.2021 Рубин - Локомотив - 2:2

16.10.2021 Сочи - Ростов - 3:2

16.10.2021 Спартак - Динамо - 2:2

17.10.2021 Урал - ЦСКА - 0:1

17.10.2021 Крылья Советов - Нижний Новгород - 2:0

17.10.2021 Химки - Ахмат - 2:0

17.10.2021 Краснодар - Уфа - 1:1



12-й тур



22.10.2021 Динамо - Химки - 4:1

23.10.2021 Нижний Новгород - Краснодар - 1:4

23.10.2021 Ростов - Арсенал - 4:0

23.10.2021 ЦСКА - Крылья Советов - 3:1

24.10.2021 Уфа - Рубин - 1:1

24.10.2021 Ахмат - Урал - 1:0

24.10.2021 Зенит - Спартак - 7:1

25.10.2021 Локомотив - Сочи - 2:1



13-й тур



29.10.2021 Зенит - Динамо - 4:1

30.10.2021 Рубин - ЦСКА - 1:0

30.10.2021 Спартак - Ростов - 1:1

30.10.2021 Нижний Новгород - Локомотив - 1:2

30.10.2021 Краснодар - Крылья Советов - 0:1

31.10.2021 Уфа - Ахмат - 1:0

31.10.2021 Арсенал - Сочи - 1:2

31.10.2021 Химки - Урал - 0:0



14-й тур



06.11.2021 Арсенал - Уфа - 0:0

06.11.2021 Динамо - Краснодар - 1:0

06.11.2021 Крылья Советов - Химки - 3:0

06.11.2021 Сочи - ЦСКА - 4:1

07.11.2021 Урал - Зенит - 0:0

07.11.2021 Ростов - Рубин - 5:1

07.11.2021 Спартак - Локомотив - 1:1

07.11.2021 Ахмат - Нижний Новгород - 3:1



15-й тур



19.11.2021 Зенит - Нижний Новгород - 5:1

20.11.2021 Крылья Советов - Урал - 1:1

20.11.2021 Локомотив - Ахмат - 1:2

20.11.2021 Краснодар - Спартак - 2:1

21.11.2021 ЦСКА - Химки - 0:0

21.11.2021 Ростов - Уфа - 2:2

21.11.2021 Динамо - Арсенал - 5:1

21.11.2021 Сочи - Рубин - 1:2



16-й тур



27.11.2021 Урал - Сочи - 1:1

27.11.2021 Ахмат - Ростов - 2:0

27.11.2021 Химки - Краснодар - 3:3

28.11.2021 Нижний Новгород - Крылья Советов - 0:0

28.11.2021 Рубин - Динамо - 2:3

28.11.2021 ЦСКА - Зенит - 0:2

29.11.2021 Уфа - Спартак - 1:1

29.11.2021 Арсенал - Локомотив - 3:1



17-й тур



03.12.2021 Зенит - Ростов - 2:2

04.12.2021 Крылья Советов - ЦСКА - 0:1

04.12.2021 Спартак - Ахмат - 2:1

04.12.2021 Локомотив - Урал - 0:1

05.12.2021 Химки - Арсенал - 1:2

05.12.2021 Нижний Новгород - Рубин - 2:1

05.12.2021 Динамо - Уфа - 2:0

05.12.2021 Сочи - Краснодар - 1:2



18-й тур



11.12.2021 Крылья Советов - Рубин - 2:0

11.12.2021 ЦСКА - Арсенал - 2:0

11.12.2021 Ростов - Урал - 1:4

12.12.2021 Динамо - Зенит - 1:1

12.12.2021 Ахмат - Химки - 4:1

12.12.2021 Локомотив - Уфа - 2:0

12.12.2021 Краснодар - Нижний Новгород - 0:0

13.12.2021 Сочи - Спартак - 3:0



19-й тур



26.02.2022 Химки - Динамо

26.02.2022 Нижний Новгород - Урал

26.02.2022 Сочи - Арсенал

26.02.2022 Спартак - ЦСКА

27.02.2022 Ростов - Крылья Советов

27.02.2022 Краснодар - Локомотив

27.02.2022 Ахмат - Уфа

28.02.2022 Зенит - Рубин



20-й тур



05.03.2022 ЦСКА - Нижний Новгород

06.03.2022 Локомотив - Химки

06.03.2022 Крылья Советов - Арсенал

06.03.2022 Зенит - Уфа

06.03.2022 Динамо - Спартак

07.03.2022 Краснодар - Урал

07.03.2022 Ростов - Сочи

07.03.2022 Ахмат - Рубин



21-й тур



12.03.2022 Уфа - Нижний Новгород

12.03.2022 Арсенал - Динамо

12.03.2022 Локомотив - ЦСКА

13.03.2022 Урал - Ахмат

13.03.2022 Химки - Сочи

13.03.2022 Крылья Советов - Зенит

13.03.2022 Спартак - Краснодар

14.03.2022 Рубин - Ростов



23-й тур



03.04.2022 Арсенал - Ахмат

03.04.2022 Рубин - Химки

03.04.2022 Краснодар - Динамо

03.04.2022 Крылья Советов - Уфа

03.04.2022 Ростов - Нижний Новгород

03.04.2022 ЦСКА - Урал

03.04.2022 Сочи - Зенит

03.04.2022 Локомотив - Спартак



24-й тур



10.04.2022 Уфа - Сочи

10.04.2022 Урал - Крылья Советов

10.04.2022 Нижний Новгород - Динамо

10.04.2022 Химки - ЦСКА

10.04.2022 Рубин - Краснодар

10.04.2022 Спартак - Арсенал

10.04.2022 Ростов - Локомотив

10.04.2022 Ахмат - Зенит



25 тур



17.04.2022 Спартак - Рубин

17.04.2022 Зенит - Урал

17.04.2022 Уфа - ЦСКА

17.04.2022 Арсенал - Ростов

17.04.2022 Сочи - Локомотив

17.04.2022 Нижний Новгород - Химки

17.04.2022 Динамо - Ахмат

17.04.2022 Крылья Советов - Краснодар



26 тур



22.04.2022 Рубин - Арсенал

22.04.2022 Урал - Уфа

22.04.2022 ЦСКА - Динамо

22.04.2022 Локомотив - Нижний Новгород

22.04.2022 Сочи - Ахмат

22.04.2022 Ростов - Спартак

22.04.2022 Химки - Крылья Советов

22.04.2022 Краснодар - Зенит



27 тур



29.04.2022 Химки - Уфа

29.04.2022 Арсенал - Нижний Новгород

29.04.2022 Динамо - Урал

29.04.2022 Спартак - Крылья Советов

29.04.2022 Зенит - Локомотив

29.04.2022 Ахмат - ЦСКА

29.04.2022 Рубин - Сочи

29.04.2022 Краснодар - Ростов



22-й тур



04.05.2022 Ахмат - Локомотив

04.05.2022 Сочи - Крылья Советов

04.05.2022 Динамо - Ростов

04.05.2022 Нижний Новгород - Спартак

04.05.2022 Урал - Химки

04.05.2022 Уфа - Краснодар

04.05.2022 ЦСКА - Рубин

04.05.2022 Зенит - Арсенал



28-й тур



06.05.2022 Урал - Спартак

06.05.2022 Нижний Новгород - Ахмат

06.05.2022 Уфа - Ростов

06.05.2022 Арсенал - Краснодар

06.05.2022 Крылья Советов - Динамо

06.05.2022 Локомотив - Рубин

06.05.2022 Зенит - Химки

06.05.2022 ЦСКА - Сочи



29-й тур



13.05.2022 Урал - Рубин

13.05.2022 Сочи - Нижний Новгород

13.05.2022 Локомотив - Динамо

13.05.2022 Уфа - Арсенал

13.05.2022 Ахмат - Крылья Советов

13.05.2022 Краснодар - ЦСКА

13.05.2022 Спартак - Зенит

13.05.2022 Ростов - Химки



30-й тур



21.05.2022 Химки - Спартак

21.05.2022 Арсенал - Урал

21.05.2022 Нижний Новгород - Зенит

21.05.2022 Рубин - Уфа

21.05.2022 Крылья Советов - Локомотив

21.05.2022 Динамо - Сочи

21.05.2022 Краснодар - Ахмат

21.05.2022 ЦСКА - Ростов

























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