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Формула 1. Гран-при Австралии




Первый в сезоне этап автогонок в классе «Формулы 1» состоится в австралийском Мельбурне с 24 по 26 марта 2017 года.

Характеристики трассы

Автогонщикам предстоит преодолеть в общей сложности 307 километров (58 кругов по 5,3 км). Трасса имеет 16 поворотов.

Полное расписание этапов «Формулы-1» в 2017 году

Формула 1. Гран-при Австралии

Расписание Гран-при Австралии

В первый день состоятся два свободных заезда, в субботу пройдет третья сессия свободных заездов и квалификация. Гонка начнется в воскресенье в 08:00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Год назад

В 2016 году победителем стал Нико Росберг, представляющий «Мерседес», вторым с отставанием в восемь секунд финишировал напарник Росберга Льюис Хэмилтон, а третье место досталось Себастьяну Феттелю из «Феррари». Российский гонщие «Ред Булл» Даниил Квят столкнулся с проблемами с электрикой на прогревочном круге и был вынужден отказаться от участия в гонке.

Формула 1. Гран-при Австралии. Трасса

История

Австралийский этап проводится с 1928 года, но официально был включен в календарь «Формулы 1» только в 1985 году. На протяжении 10-ти лет гонка проходила по улицам Аделаиды, а с 1996 года по настоящее время гонщики соревнуются на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне.

Первую гонку на трассе в Аделаиде выиграл Кеке Росберг - отец действующего чемпиона мира Нико Росберга. Больше всего побед в Гран при Австралии одержали австралиец Лекс Дэвисон (1954, 1957, 1958, 1961) и немец Михаэль Шумахер (2000, 2001, 2002, 2004).

Самой успешной за всю историю проведения Гран-при Австралии (12 побед) стала британская авготогончная команда «Макларен».



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Формула 1 | 21.03.2017
Теги: Формула-1



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