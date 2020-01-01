Календарь Формулы 1 на сезон 2020 года





Всемирный совет по автоспорту утвердил календарь Формулы 1 на 2020 год. Количество этапов в этом сезоне будет рекордным (22). Добавились гонки во Вьетнаме и Голландии, а в Германии этап проводиться не будет. Чемпионат стартует в Австралии 15 марта и завершится 29 ноября в Абу-Даби. Российский этап Формулы 1, как и год назад, пройдет в конце сентября на автодроме в Сочи.





Календарь этапов Формулы 1 в 2020 году



1. Гран-при Австралии, Альберт-Парк, Мельбурн (15 марта)

Длина трассы: 307,574 км (57 кругов по 5,3 км)

Победителем в 2019 году стал Валттери Боттас («Мерседес»)



2. Гран-при Бахрейна, Сахир (22 марта)

Длина трассы: 308,238 км (57 кругов по 5,4 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон («Мерседес»)



3. Гран-при Вьетнама, Ханой (5 апреля)



4. Гран-при Китая, Шанхай (19 апреля)

Длина трассы: 305,066 км (56 кругов по 5,4 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон



5. Гран-при Голландии, Зандфорт (3 мая)



6. Гран-при Испании, Барселона-Каталунья (10 мая)

Длина трассы: 307,104 км (66 кругов по 4,6 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон



7. Гран-при Монако, Монте-Карло (24 мая)

Длина трассы: 260,286 км (78 кругов по 3,3 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон



8. Гран-при Азербайджана, Баку (7 июня)

Длина трассы: 306,049 км (51 круг по 6 км)

Победитель в 2019 году: Валттери Боттас



9. Гран-при Канады, Монреаль (14 июня)

Длина трассы: 305,270 км (70 кругов по 4,3 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон



10. Гран-при Франции, Поль-Рикар (28 июня)

Длина трассы: 309,626 км (53 круга по 5,8 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон



11. Гран-при Австрии, Ред Булл Ринг, Шпильберг (9 июля)

Длина трассы: 307,020 км (71 круг по 4,3 км)

Победитель в 2019 году: Макс Ферстаппен («Ред Булл»)



12. Гран-при Великобритании, Силверстоун (19 июля)

Длина трассы: 306,198 км (52 круга по 5,9 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон



13. Гран-при Венгрии, Хунгароринг, Будапешт (2 августа)

Длина трассы: 306,630 км (70 кругов по 4,4 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон



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14. Гран-при Бельгии, Спа-Франкоршам (30 августа)

Длина трассы: 308,052 км (44 круга по 7 км)

Победитель в 2019 году: Шарль Леклер («Феррари»)



15. Гран-при Италии, Монца (6 сентября)

Длина трассы: 306,720 км (53 круга по 5,8 км)

Победитель в 2019 году: Шарль Леклер



16. Гран-при Сингапура, Марина Бей (20 сентября)

Длина трассы: 308,828 км (61 круг по 5 км)

Победитель в 2019 году: Себастьян Феттель («Феррари»)



17. Гран-при России, Сочи (27 сентября)

Длина трассы: 309,732 км (53 круга по 5,8 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон



18. Гран-при Японии, Сузука (11 октября)

Длина трассы: 307,741 км (53 круга по 5,8 км)

Победитель в 2019 году: Валттери Боттас



19. Гран-при США, Остин (25 октября)

Длина трассы: 309,732 км (56 кругов по 5,5 км)

Победитель в 2019 году: Валттери Боттас



20. Гран-при Мексики, Мехико-Сити (1 ноября)

Длина трассы: 305,354 км (71 круг по 4,3 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон



21. Гран-при Бразилии, Интерлагос, Сан-Паулу (15 ноября)

Длина трассы: 305,909 км (71 круг по 4,3 км)

Победитель в 2019 году: Макс Ферстаппен



22. Гран-при Абу-Даби, Яс Марина (29 ноября)

Длина трассы: 305,355 км (55 кругов по 5,5 км)

Победитель в 2019 году: Льюис Хэмилтон