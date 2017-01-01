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Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами




В хоккее выбитые зубы привычное дело, особенно для тех хоккеистов, кто не чурается борьбы.



Нападающий Кейт Ткачук - один из самых результативных американцев в истории НХЛ.



Защитник Кен Данейко набрал за карьеру 2516 штрафных минут.



Александр Овечкин отличается как высокой результативностью, так и силовой игрой.



36-летний форвард  «Оттавы» Крис Нил за 13 сезонов в НХЛ набрал 2294 минуты штрафа.



Майк Риччи славился тем, что никогда не уклонялся от борьбы в углах площадки и на пятаке. Улыбка хоккеиста - побочных результат такого стиля игры.



Защитник Дункан Кейт потерял семь зубов в финале Западной конференции 2010 года.



Даниэль Карчилло провел в НХЛ 84 кулачных поединка.









Рубрика: Главное | Вчера, 08:59




Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами



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