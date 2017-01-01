Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами





В хоккее выбитые зубы привычное дело, особенно для тех хоккеистов, кто не чурается борьбы.







Нападающий Кейт Ткачук - один из самых результативных американцев в истории НХЛ.







Защитник Кен Данейко набрал за карьеру 2516 штрафных минут.







Александр Овечкин отличается как высокой результативностью, так и силовой игрой.







36-летний форвард «Оттавы» Крис Нил за 13 сезонов в НХЛ набрал 2294 минуты штрафа.







Майк Риччи славился тем, что никогда не уклонялся от борьбы в углах площадки и на пятаке. Улыбка хоккеиста - побочных результат такого стиля игры.







Защитник Дункан Кейт потерял семь зубов в финале Западной конференции 2010 года.







Даниэль Карчилло провел в НХЛ 84 кулачных поединка.







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