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Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ


Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.



 

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Теги: НХЛ



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