Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.
Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Питтсбурга» достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в НХЛ.
Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года. Малкин оформил 11-й хет-трик в заокеанской карьере и опередил Дацюка. Овечкин забил гол в свои ворота и завершил матч с показателем полезности «-4».
Знаменитые спортсмены, как известно, обладающие привлекательным телосложением, нередко принимают участие в съемках для глянцевых журналов.
В октябре 1988-го года форвард ЦСКА Игорь Ларионов написал открытое письмо, обратившись к тренеру Виктору Тихонову через журнал «Огонек».