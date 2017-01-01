Самые высокие баскетболисты в истории НБА

Самые высокие баскетболисты, выступавшие в НБА - Мануте Бол из Судана (выступление в НБА - с 1985 по 1994 гг) и Георге Мурешан из Румынии (выступление в НБА - с 1993 по 2006 гг). Рост обоих игроков составляет 2 метра 31 см. Отметим, что в 1994 году Бол и Мурешан играли в одной команде - «Вашингтон Баллетс».
Георге Мурешан
Мануте Бол
Третье место занимает американский и немецкий баскетболист Шон Брэдли, чей рост составляет 2 метра 29 см (выступление в НБА - с 1993 по 2005 гг). На четвертой позиции в списке самых высоких в сильнейшей лиге мира - китайский баскетболист Яо Мин, чей рост также составляет 2 метра 29 см (выступление в НБА - с 2002 по 2011 гг).
В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.
Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.