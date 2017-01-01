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Самые высокие баскетболисты в истории НБА





Самые высокие баскетболисты, выступавшие в НБА - Мануте Бол из Судана (выступление в НБА - с 1985 по 1994 гг) и Георге Мурешан из Румынии (выступление в НБА - с 1993 по 2006 гг). Рост обоих игроков составляет 2 метра 31 см. Отметим, что в 1994 году Бол и Мурешан играли в одной команде - «Вашингтон Баллетс».



Георге Мурешан



Мануте Бол

Третье место занимает американский и немецкий баскетболист Шон Брэдли, чей рост составляет 2 метра 29 см (выступление в НБА - с 1993 по 2005 гг). На четвертой позиции в списке самых высоких в сильнейшей лиге мира - китайский баскетболист Яо Мин, чей рост также составляет 2 метра 29 см (выступление в НБА - с 2002 по 2011 гг).



Шон Брэдли



Яо Мин

Фото: si.com

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Вчера, 08:12
Теги: НБА



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    Самые высокие баскетболисты, выступавшие в НБА - Мануте Бол из Судана и Георге Мурешан из Румынии.

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