Как выглядят известные спортсмены без одежды

Знаменитые спортсмены, как известно, обладающие привлекательным телосложением, нередко принимают участие в съемках для глянцевых журналов. Такие фотографии пользуются успехом у читателей, тиражи растут. Вообщем, пользу от таких мероприятий получают все - и читатели, и издатели и сами спортсмены.
Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку таких фотографий.
В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.