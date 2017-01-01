Как выглядят известные спортсмены без одежды

Знаменитые спортсмены, как известно, обладающие привлекательным телосложением, нередко принимают участие в съемках для глянцевых журналов. Такие фотографии пользуются успехом у читателей, тиражи растут. Вообщем, пользу от таких мероприятий получают все - и читатели, и издатели и сами спортсмены.



Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку таких фотографий.



Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Тайлер Сегин







Станислас Вавринка - теннисист







Летиция Буфони - одна из лучших в скейтборде







Хоккеист из «Анахайм Дакс» Райан Кеслер







Вера Звонарева - теннисистка







Футболистки сборной Германии по футболу







Известная гольфистка Белен Мозо







Фото: espn.com, playboy.com