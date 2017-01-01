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Как выглядят известные спортсмены без одежды



Знаменитые спортсмены, как известно, обладающие привлекательным телосложением, нередко принимают участие в съемках для глянцевых журналов. Такие фотографии пользуются успехом у читателей, тиражи растут. Вообщем, пользу от таких мероприятий получают все - и читатели, и издатели и сами спортсмены.

Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку таких фотографий.

Нападающий  клуба НХЛ «Даллас Старз» Тайлер Сегин



Станислас Вавринка - теннисист



Летиция Буфони - одна из лучших в скейтборде



Хоккеист из «Анахайм Дакс» Райан Кеслер



Вера Звонарева - теннисистка



Футболистки сборной Германии по футболу



Известная гольфистка Белен Мозо

 

Фото: espn.com, playboy.com 

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Вчера, 11:57
Теги: ESPN, Sports Illustrated



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