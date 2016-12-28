Российские спортсмены, засветившиеся в рекламе

Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.
Многие российские спортсмены также достаточно популярны, чтобы стать лицом известных мировых производителей.
Футболист Андрей Аршавин снялся в рекламе Pepsi в 2010 году
Боксер Николай Валуев долгое время был лицом рекламной кампании MTC
Хоккеист Игорь Ларионов рекламирует вино собственной марки Triple Overtime
Хоккеист Алексей Ковалев снялся в рекламе в рекламной кампании Warrior
Реклама Head&Shoulders с хоккеистом Евгением Малкиным
Сотрудничество нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и марки Gillette началось в 2010 году
В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.
Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.