Российские спортсмены, засветившиеся в рекламе

Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.



Многие российские спортсмены также достаточно популярны, чтобы стать лицом известных мировых производителей.



Футболист Андрей Аршавин снялся в рекламе Pepsi в 2010 году







Боксер Николай Валуев долгое время был лицом рекламной кампании MTC







Хоккеист Игорь Ларионов рекламирует вино собственной марки Triple Overtime







Хоккеист Алексей Ковалев снялся в рекламе в рекламной кампании Warrior







Реклама Head&Shoulders с хоккеистом Евгением Малкиным







Сотрудничество нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и марки Gillette началось в 2010 году







Теннисистка Мария Шарапова в рекламе Nike



