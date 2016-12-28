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Российские спортсмены, засветившиеся в рекламе





Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.

Многие российские спортсмены также достаточно популярны, чтобы стать лицом известных мировых производителей.

Футболист Андрей Аршавин снялся в рекламе Pepsi в 2010 году

 

Боксер Николай Валуев долгое время был лицом рекламной кампании MTC

 

Хоккеист Игорь Ларионов рекламирует вино собственной марки Triple Overtime

 

Хоккеист Алексей Ковалев снялся в рекламе в рекламной кампании Warrior

 

Реклама Head&Shoulders с хоккеистом Евгением Малкиным



Сотрудничество нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и марки Gillette началось в 2010 году

 

Теннисистка Мария Шарапова в рекламе Nike

 

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28.12.2016
Теги: Андрей Аршавин, Игорь Ларионов, Александр Овечкин, Николай Валуев, Мария Шарапова, Алексей Ковалев, Евгений Малкин



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